"Este adevarat, am oferta!" Spaniolii s-au decis in privinta noului presedinte de la Dinamo: pe cine vor sa numeasca in functie

Tranzactia lui Dinamo s-a realizat si a inceput deja reconstructia la club.

Spaniolii reprezentati de Pablo Cortacero incep reconstructia la clubul din Stefan cel Mare. Daca pentru postul de antrenor prima varianta este Cosmin Contra, pentru postul de presedinte i-a fost facuta o oferta lui Dorin Serdean, cel care a intermediat afacerea.

Dorin Serdean, fost viceprima al Minicipiului Alba Iulia, spune ca a primit o oferta din partea spaniolilor pentru a ocupa functia de presedinte, dar nu este inca hotarat daca sa o accepte:

"Dinamo este primul club din Romania cu patronaj strain. M-am ocupat luni de zile de aceasta tranzactie, am negociat atat cu partea spaniola cat si cu cea de la Dinamo si intr-un final am reusit. Este adevarat ca am oferta de a fi presedinte, dar nu m-am hotarat daca accept. Oricum, in mod sigur am sa fac parte din Consiliul de Administratie. Nu plec din acest proiect pe care l-am inceput", a declarat Dorin Serdean pentru ProSport.

"In cel mai scurt timp vom comunica si cine este noul antrenor al echipei. Speram ca pana maine sa stim exact", a mai spus Dorin Serdean.