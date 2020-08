"Negoita a plecat. Traiasca Dinamo Bucuresti!" Fanii din Peluza Catalin Hildan au inceput sarbatoarea! Ce mesaj au transmis noilor investitori

Suporterii lui Dinamo sunt incantati de vestea ca pachetul de actioni majoritar al clubului Dinamo a fost vandut de Ionut Negoita.

Fanii si-au exprimat bucuria prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook a PCH.

"Negoita a plecat. Traiasca Dinamo Bucurest!", au scris suporterii.

Fanii cer ca Gigi Multescu sa fie lasat in continuare pe banca pentru ca echipa sa poata incepe cu dreptul noul sezon din Liga 1. Acestia si-au exprimat si un punct de vedere cu privire la implicarea noilor investitori:

"Daca investitorul spaniol ar asigura un buget de 5 milioane de euro, asa cum s-a vehiculat prin presa, ar fi o veste foarte imbucuratoare. Credem ca nimeni nu s-ar opune unei tranzactii in conditii avantajoase pentru Dinamo.

Cel mai important in momentul de fata este ca antrenorul Gigi Multescu sa poata pregati in liniste meciurile care ne asteapta in debutul campionatului. Informatiile si zvonurile despre schimbarea antrenorului nu pot asigura atmosfera potrivita pentru antrenament.

Trebuie sa incepem cu dreptul noul campionat", au scris fanii prin intermediul unui alt comunicat.