"Accept orice propunere de la Dinamo!" Prima reactie a lui Ioan Marginean! Ce spune despre preluarea postului de presedinte in Stefan cel Mare

Ioan Marginean ar putea fi noul presedinte al clubului Dinamo. Fostul oficial al mediesenilor spune ca nu are nicio oferta din Stefan cel Mare in prezent, insa daca va veni una o va accepta fara retinere.

"Mie imi pare foarte rau, sunt un simplu om de fotbal si nu am nicio functie in fotbal. Sunt un om atipic, eu nu am lacomit nicio data pe avere. Functie sunt trecatoare, oamenii raman. Fotbalul m-a scos dintr-un oras mic si am reusit sa fac o scoala a vietii cu oameni mari.

Nu stiu la ora asta de nicio functie, nu mi-a propus nimeni nimic. Nu am nicio pretentie si nu vreau sa vorbesc prostii.

In iarna mi s-a propus. I-am multumit domnului Balanescu, dar am refuzat politicos. Noi ne bateam pentru un loc de playoff si nu era normal.

Acum nu am nicio oferta, nu mi s-a propus nicio functie la Dinamo. Avand in vedere ca sunt un om liber care am reusit sa fac ce s-a putut la Medias accept orice propunere de la Dinamo in orice functie, pentru ca am experienta, sunt calificat si poate au nevoie de ajutorul meu.

Sunt bucuros ca au reusit si trebuie sa mai infiintam prin tara socios pentru a demonstra ca fanii au dat un exemplu intregii tari ca se poate", a spus Ioan Marginean la Digi Sport.