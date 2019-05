"E jalnic! Stai in tribuna si spargi seminte" Marius Sumudica, mesaj neasteptat pentru Alex Ionita! Ce i-a transmis fostul sau antrenor!

Alex Ionita nu a prins lotul in meciul cu Viitorul.

De la revenirea sa, Dan Petrescu nu s-a bazat pe Alex Ionita, jucator lasat mai mult in afara lotului de antrenorul de la CFR Cluj.

Ionita a reusit sa castige titlul cu Astra in sezonul 2015/16, condus de pe banca de Marius Sumudica. Fostul sau antrenor crede in potentialul mijlocasului si ii recomanda sa se transfere la o echipa la care ar avea mai multe sanse sa joace.

"Ii recomand sa treaca peste confortul de care da dovada. Trebuie sa treaca peste confort. E un tip care nu suporta, dar uneori trebuie sa ii biciuiesti. Sa treaca dincolo de confortul de zi cu zi. Sa nu se multumeasca cu putin. Potential are. E unul dintre cei mai buni si tehnici jucatori pe care eu i-am antrenat. Ambele picioare bune, nu pierde timpul sa o puna de pe stangul pe dreptul, dar trebuie sa munceasca.

Oriunde e bine sa te duci sa joci. Altfel, stai in tribuna si spargi seminte si mai pun camera o data in 90 de minute pe tine, ce sa mai...Il mai vezi pe unul in tribuna ca doarme in spatele tau, altul sparge seminte si esti si tu pe acolo in loc sa fii in teren. E jalnic", a spus Marius Sumudica.