E GATA?! Pleaca Man?! Postarea atacantului de la FCSB care spune TOTUL! "In curand!" Parma e deja in DELIR: "Vine uraganul!"

Dennis Man si-a pus pe jar toti fanii cu ultima postare de pe Instagram.

In ultimele zile s-a speculat tot mai mult un posibil transfer al lui Dennis Man la Parma, iar italienii de abia il asteapta pe golgheterul FCSB-ului.

Pentru a alimenta si mai mult zvonurile, Dennis Man a facut o postare pe Insta Story care le-a dat idei italienilor.

Prezent in cantonamentul lui FCSB, Man a postat o poza cu el, iar in descriere este un emoji cu un uragan. "In curand", spune starul ros-albastrilor.

"Vine uraganul", s-au grabit sa noteze jurnalistii de la Parma Live.

"Cu siguranta este un anunt care trebuie interpretat. Nu este 100% sigur ca se refera la un transfer cum nici nu este sigur ca va veni la Parma, dar intr-un fel sau altul urmeaza sa aflam informatii noi", mai scriu italienii.

Ultima oferta facuta de Parma ar fi de 12 milioane de euro plus bonusuri de performanta.