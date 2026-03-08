FC Argeș - Unirea Slobozia 0-0
Minutul 25 - Ocazie mare pentru Slobozia, însă lovitura de cap expediată de Albu n-a nimerit cadrul porții.
Minutul 23 - O luptă surdă până acum, fără ocazii notabile.
Minutul 1 - A început meciul.
FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă astăzi, de la ora 17:00, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii.
Minutul 25 - Ocazie mare pentru Slobozia, însă lovitura de cap expediată de Albu n-a nimerit cadrul porții.
Minutul 23 - O luptă surdă până acum, fără ocazii notabile.
Minutul 1 - A început meciul.
FC Argeș, locul 6, vine după sărbătoarea calificării matematice în play-off. Piteștenii au obținut o victorie uriașă pe terenul lui Dinamo, 1-0, asigurându-și astfel o clasare în primele 6 la finalul sezonului.
De partea cealaltă, locul 14, Unirea Slobozia are trei eșecuri consecutive, însă ialomițenii conduși de Claudiu Niculescu au avut numai adversare de play-off: 0-1 cu Dinamo, 0-3 cu Universitatea Craiova și 1-2 cu Rapid.
În partida tur, cu Unirea Slobozia gazdă, FC Argeș s-a impus la limită, 1-0, după un gol marcat de Robert Moldoveanu.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News