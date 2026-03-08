Minutul 23 - O luptă surdă până acum, fără ocazii notabile.

Minutul 25 - Ocazie mare pentru Slobozia, însă lovitura de cap expediată de Albu n-a nimerit cadrul porții.

FC Argeș, locul 6, vine după sărbătoarea calificării matematice în play-off. Piteștenii au obținut o victorie uriașă pe terenul lui Dinamo, 1-0, asigurându-și astfel o clasare în primele 6 la finalul sezonului.

De partea cealaltă, locul 14, Unirea Slobozia are trei eșecuri consecutive, însă ialomițenii conduși de Claudiu Niculescu au avut numai adversare de play-off: 0-1 cu Dinamo, 0-3 cu Universitatea Craiova și 1-2 cu Rapid.

În partida tur, cu Unirea Slobozia gazdă, FC Argeș s-a impus la limită, 1-0, după un gol marcat de Robert Moldoveanu.