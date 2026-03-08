LIVE TEXT FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă ACUM: piteștenii dau ultimul test înainte de play-off

FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă ACUM: piteștenii dau ultimul test înainte de play-off Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă astăzi, de la ora 17:00, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii.

Unirea SloboziaFC Arges
FC Argeș - Unirea Slobozia 0-0

Minutul 25 - Ocazie mare pentru Slobozia, însă lovitura de cap expediată de Albu n-a nimerit cadrul porții.

Minutul 23 - O luptă surdă până acum, fără ocazii notabile.

Minutul 1 - A început meciul.

FC Argeș, locul 6, vine după sărbătoarea calificării matematice în play-off. Piteștenii au obținut o victorie uriașă pe terenul lui Dinamo, 1-0, asigurându-și astfel o clasare în primele 6 la finalul sezonului.

De partea cealaltă, locul 14, Unirea Slobozia are trei eșecuri consecutive, însă ialomițenii conduși de Claudiu Niculescu au avut numai adversare de play-off: 0-1 cu Dinamo, 0-3 cu Universitatea Craiova și 1-2 cu Rapid.

În partida tur, cu Unirea Slobozia gazdă, FC Argeș s-a impus la limită, 1-0, după un gol marcat de Robert Moldoveanu.

FC Argeș - Unirea Slobozia. Statistici oferite de LPF

  • 15 victorii a reușit FC Argeș în acest sezon, dintre care opt au fost la cel puțin două goluri diferență.
  • 12 înfrângeri la limită a suferit Unirea (din 19), cele mai multe dintre toate competitoarele.
  • În dreptul celor două s-au consemnat cele mai puține rezultate de egalitate în primele 29 de runde, Unirea - 3, FC Argeș - 4.
  • 14 goluri pe contraatac au marcat piteștenii, locul 1 la acest capitol.
  • Ialomițenii au încasat 15 goluri din faze fixe, dintre care opt în urma unor cornere.
  • Sunt echipele cu cele mai puține driblinguri reușite, FC Argeș - 145, Unirea Slobozia - 157.
  • Cu nouă goluri marcate, trei pase decisive și un penalty scos, portughezul Ricardo Matos este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din lotul antrenat de Bogdan Andone.
  • Gruparea din Slobozia este formația cu cei mai mulți jucători autohtoni utilizați în primele 29 de etape - 23
