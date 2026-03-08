FCSB a terminat sezonul regulat, în genunchi! Înfrângerea de pe Arena Națională, în duelul cu Universitatea Cluj, a zguduit campioana din temelii.

Ca și cum eșecul în fața ardelenilor, care a întregit ratarea play-off-ului, nu era un deznodământ suficient de deranjant, la această situație neplăcută s-a adăugat și plecarea lui Elias Charalambous.

Așadar, în acest moment, viitorul e incert la FCSB. Singura certitudine e că formația bucureșteană e fragilă și incapabilă de a oferi un joc solid. De altfel, în partida cu Universitatea Cluj, golul trecut în dreptul campioanei a fost, de fapt... un autogol! Pentru că Stanojev, fără să fie presat de nimeni, a trimis în propria poartă centrarea lui Joao Paulo din minutul 10. De aici, și gluma lui Dan Nistor pe seama roș-albaștrilor, după meci.

„Trebuie să fac o glumă: am marcat patru goluri și am bătut doar cu 3-1. Ne bucurăm că am terminat sezonul regulat cu o victorie. Vrem să continuăm pe această linie. Iar Macalou să joace la fel de bine și, la finalul sezonului, să ajungă la mai bine. Am demonstrat că merităm să fim în play-off. Cine va începe mai bine play-off-ul, poate lua o opțiune decisivă pentru titlu. Nu credeam, la un moment dat, că vom ajunge în play-off, pentru că erau multe puncte de recuperat“, a spus mijlocașul de 37 de ani.