Becali l-a „citit“ și a dat verdictul: „Fără bărbăție! N-avem ce să-i facem...“

Amir Kiarash
Patronul-antrenor de la FCSB s-a lămurit în privința jucătorului de la care așteptările erau mari până acum vreo doi ani.

Sezonul se apropie de final, dar la FCSB e agitație mare! Sport.ro a anunțat numele celor doi jucători care au fost acontați deja, în vederea sezonului 2026-2027. Unul a avut grave probleme disciplinare, enumerate aici, iar celălalt e zero la capitolul realizărilor ofensive.

Așadar, primele mutări nu sunt nicidecum dătătoare de speranță, iar când punem lângă ele numirea unui antrenor cu un CV modest, ne putem face deja o imagine în privința viitorului. Care sună rău pentru FCSB!

Octavian-George Popescu, un star decăzut

Tavi Popescu va „trăi“ din amintiri. Încă un sezon

În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, Gigi Becali a anunțat numele unui al treilea jucător, care va continua la FCSB, în noua stagiune. Vorbim despre Octavian-George Popescu (23 de ani). 

Aripa stânga și-a făcut debutul în prima echipă, în 2020. După un an, Tavi Popescu a avut cifre foarte bune, în campania 2021-2022: 38 de meciuri, 10 goluri, 4 pase de gol. În acel moment, despre starul FCSB-ului se vorbea ca despre o mare speranță. Astăzi, la cinci ani distanță, Tavi Popescu e o cruntă dezamăgire. Bilanțul său, în sezonul care stă să se încheie: 39 de meciuri, 1 gol și 3 pase de gol. 

Și, totuși, Tavi Popescu va continua, la FCSB, și în sezonul 2026-2027. Patronul Gigi Becali a explicat de ce.

De exemplu, George Popescu. I-am spus lui MM (n.r. – Mihai Stoica): «Are așa calități, așa manipulare a mingii, păcat că nu are bărbăție». Nu avem ce să facem ca să i-o dăm, că e din naștere. Va continua, dar e prea indolent. Indolența aia copilărească... la fotbal trebuie să fie război“, a spus finanțatorul roș-albaștrilor.

