Eric e golgeterul campionatului, dar e OUT din lotul Viitorului! Cum arata topul marcatorilor din Liga 1 in acest moment

Clasamentul golgheterilor are trei marcatori surprinzatori pe primele pozitii.

In top se afla brazilianul Eric, criticat pentru ca e in continuare usor supraponderal, Sergiu Bus, pus pe liber de Levski si adus gratis de Gaz Metan, si Valentin Gheorghe, pustiul de 22 de ani, care a avut evolutii apreciate in acest inceput de sezon si le-a luat fata la Astra lui Alibec, Matei, Radut, Balaure sau Begue. Dupa doar 7 etape, Eric are 5 goluri marcate, si exista sperante ca golgheterul acestui sezon poate „sari” de bariera celor 20 de goluri, dupa mai multe sezoane in care acest titlu s-a castigat cu un numar redus de goluri.

Clasamentul golgheterilor Ligii 1 la zi:

1. Eric de Oliveira (Viitorul) – 5 goluri

2. Sergiu Bus (Gaz Metan Medias ), Valentin Gheorghe (Astra) – 4 goluri

3. Ciprian Deac (CFR Cluj), Ovidiu Horsia (Poli Iasi), Gabriel Iancu (Viitorul), Florian Loshaj (Poli Iasi), Alexandru Paun (CFR Cluj), Daniel Popa (Dinamo), Jakub Vojtus (Ac. Clinceni) – 3 goluri

Golgheterii Ligii 1 din ultimele 10 sezoane:

2018-2019 – George Tucudean (CFR Cluj) – 18 goluri (play-off)

2017-2018 – George Tucudean (Viitorul) / Harlem Gnohere (FCSB) – 15 goluri (play-off)

2016-2017 – Azdren Llullaku (Gaz Metan Medias) – 16 goluri (play-off)

2015-2016 – Ioan Hora (Pandurii) - 19 goluri (play-off)

2014-2015 – Gregory Tade (CFR Cluj) – 18 goluri (sezon regulat)

2013-2014 – Liviu Antal (FC Vaslui) – 14 goluri (sezon regulat)

2012-2013 – Raul Rusescu (FCSB) – 21 goluri (sezon regulat)

2011-2012 – Wesley Lopes (FC Vaslui) – 27 goluri (sezon regulat)

2010-2011 – Ianis Zicu (Poli Timisoara) – 18 goluri (sezon regulat)

2009-2010 – Andrei Cristea (Dinamo) – 16 goluri (sezon regulat)