La doar câteva zile după ce s-au impus în finala Cupei României în fața lui U Cluj, scor 0-0 (6-5 d.l.d.), oltenii au învins ”Șepcile Roșii” și în ”finala pentru titlu” și au declanșat ”fiesta” în Bănie.

Luni seară, a fost sărbătoare în Bănie! Cei de la Universitatea Craiova s-au urcat într-un autocar descoperit, ”aranjat” în culorile clubului și au făcut turul orașului. Cu muzică și voie bună, oltenii le-au prezentat fanilor adunați cu mic, cu mare, cele două trofee câștigate pe acest final de sezon.

Elevii lui Filipe Coelho au continuat petrecerea începută duminică, iar în timp ce făceau turul orașului au deschis sticle de șampanie și au aprins trabucuri.

Vasile Mogoș și Alexandru Crețu au fost din nou sufletul petrecerii, iar fanii au fost dornici și ei de distracție. Mii de craioveni au făcut culoar autocarului în care au mers cei de la Universitatea Craiova.

Parada Universității Craiova s-a încheiat în Piața Mihai Viteazul, unde așteptau mii de suporteri olteni gata să sărbătorească cele două trofee câștigate de echipa antrenată de Filipe Coelho.