"E clar ca sunt interese la mijloc!" Gigi Becali a luat FOC dupa ce a auzit ca meciurile din Liga 1 se pot disputa in Turcia! Ce a spus

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Liga 1 sa se termine in Turcia.

FRF cautua solutii pentru ca Liga 1 sa se reia in 1 iunie, iar in aceste conditii cluburile nu vor pierd sume de bani din drepturile TV. Secretarul adjunct al FRF, Gabi Bodescu, a propus ca meciurile sa se dispute in Turcia, insa Gigi Becali, nu este deloc de acord cu aceasta propunere.

"Eu nu l-am auzit pe Razvan Burleanu sa fi vorbit pana acum de o asemenea prostie. In schimb, am inteles ca Gabriel Bodescu este cel care a lansat pe piata tampenia asta. Insa sper ca in ceasul al 12-lea Burleanu isi trage subalternul de maneca si ii spune sa taca din gura ca ne facem toti de ras.

Voi credeti ca eu Gigi Becali voi accepta vreodata sa ma duc sa ma lupt pentru campionat cu CFR pe pamant turcesc? Pai voi credeti ca eu am innebunit? Este cea mai mare prostie pe care Federatia Romana ar putea sa o faca, iar eu cred ca inca mai avem oameni cu cap la conducerile echipelor noatre si nu cred ca este vreunul care accepta asa cea. Nu imi dau seama ce interese sunt pe la mijloc, dar este clar ca sunt unele interese. Nu voi accepta nici in ruptul capului sa jucam campionatul nostru din Liga 1 in Turcia", a spus Becali la Prosport.