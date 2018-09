"E cel mai important meci! Castigam si suntem pe primul loc!" Ce a spus Neagoe inainte de primul meci al etapei din Liga 1

Sepsi este surpriza startului de sezon in Liga 1.

Sepsi este pe locul 3 in clasament cu 14 puncte dupa 8 etape, avand doar un punct sub FCSB. Eugen Neagoe, cel care declara dupa etapa trecuta ca viseaza la titlul de campion, spera ca Sepsi sa treaca macar pentru o perioada scurta pe primul loc.

Adversara din primul meci al etapei a 9-a este FC Voluntari, singura echipa fara victorie in startul de sezon. Partida va incepe de la ora 18.00.

"Suntem in fata unui joc foarte important, probabil cel mai important joc pentru noi in acest moment, deoarece daca reusim maine seara sa castigam si sa acumulam cele trei puncte vom fi pe primul loc cel putin doua zile si ar fi un lucru formidabil pentru noi toti, pentru echipa, pentru jucatori, pentru club, pentru suporteri, care cu siguranta maine ne vor sustine in numar foarte mare si mi-as dori sa fie stadionul plin.



Sincer acesti baieti merita sa fie sustinuti si au demonstrat si in campionatul trecut si in acest inceput de campionat ca sunt jucatori valorosi, ca formam o echipa puternica si, asa cum am mai spus de foarte multe ori, suntem foarte greu de invins. Suntem cea mai buna defensiva din tara in acest moment si asa vreau sa ramanem" a declarat Eugen Neagoe, in cadrul unei conferinte de presa.