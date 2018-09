BOMBA serii in Liga 1! Badea e ca si plecat dupa dezastrul cu Sepsi. Pe cine vrea Chiajna in locul sau

Chiajna e la un pas sa ramana fara antrenor dupa a 3-a infrangere consecutiva cu 3-0 in Liga 1!

Ionut Badea negociaza rezilierea contractului cu echipa de langa Bucuresti, anunta Fanatik. Badea avusese mai multe runde de negocieri cu sefii clubului si inaintea meciului cu Sepsi, insa partile convenisera sa continue dupa ce n-au ajuns la niciun acord in privinta despartirii.

Cu 7 puncte castigate in 8 etape, Chiajna e penultima in Romania. Doar FC Voluntari sta mai prost. In ultimele 3 etape, cu Astra, Iasi si Sepsi, Concordia a primit 9 goluri fara sa marcheze vreunul.

Badea are 6 luni la Chiajna, pe care spunea ca vrea s-o transforme intr-o echipa de play-off in acest sezon.

In locul sau, Concordia l-ar vrea antrenor pe Edi Iordanescu, sustine Gazeta Sporturilor.