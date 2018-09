Reactia lui Dica dupa ce Sepsi a anuntat ca vrea TITLUL in Liga 1: "Este foarte bine, felicitari celor de acolo!"

Antrenorul celor de la FCSB, Nicolae Dica, a aplaudat declaratia lui Eugen Neagoe care a spus dupa victoria cu Concordia ca viseaza la titlu in Liga 1!

"E bine ca isi doresc sa castige campionatul, au inceput foarte bine. Si in sezonul trecut au avut evolutii foarte bune in play-out. Felicitari celor de acolo pentru ca am vazut ca cei din conducerea clubului de acolo sunt foarte ok din toate punctele vedere.



Este un lucru bun ca isi doresc sa castige campionatul. Cu cat mai multe echipe isi doresc sa castige campionatul, cu atat acesta va fi mai puternic" a declarat Nicolae Dica din conferinta de presa.