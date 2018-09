Se naste o forta in Liga 1? Baza de pregatire noua si stadion nou pentru Sepsi

Sepsi Sf. Gheorghe isi inaugureaza in octombrie noua baza sportiva, iar in sezonul urmator va avea un stadion de 8.000 de locuri.

Autor: Gabriel Chirea



Eugen Neagoe (51 de ani) este antrenorul momentului in Liga 1, dupa ce a asamblat o echipa puternica din fotbalisti liberi de contract si din cei refuzati de alte cluburi. Sepsi Sf. Gheorghe este revelatia acestui inceput de sezon, iar covasnenii incep sa viseze frumos, gandindu-se serios la calificarea in play-off si chiar la castigarea titlului. Mai ales ca la Sf. Gheorghe se va da in folosinta, in maxim o luna, una dintre cele mai moderne baze de pregatire din tara, iar peste un an se vrea inaugurarea unei arene noi de 8.000 de locuri.

Ce spune Neagoe despre:

Investitia in baza sportiva si noul stadion

"Oamenii de aici fac eforturi foarte mari, se lucreaza la terenuri de antrenament, sper ca la sfarsitul lunii, inceputul lunii octombrie, sa avem gata un teren sintetic, cu dimensiuni normale, si doua terenuri cu gazon natural. Vor incepe lucrarile la noul stadion, care va fi unul destul de modern si cochet, cu 8.000 de locuri. Probabil in campionatul viitor se va juca pe noul stadion de 8.000 de locuri, stadion nou-nout, care va fi amplasat la marginea orasului, unde s-a construit deja noua sala a sporturilor, o sala superba de 3.500 de locuri."

Ambitiile echipei in noul sezon

"Toata suflarea fotbalului din Sf. Gheorghe isi doreste acest lucru, ca echipa sa ramana in Liga 1 multi ani de acum inainte si sa devina o echipa puternica. Eu inca din primul moment am spus ca o sa vedeti cu totul alta echipa in acest sezon, ca o sa vedeti o echipa greu de invins. Nu stiu cine va fi favorita la titlu, echipa cea mai puternica in acest moment. Eu mi-as dori ca noi sa fim favoriti si noi sa fim cei mai puternici. Insa, cred ca sunt 3 echipe care in acest moment se pot bate la castigarea campionatului - FCSB, Universitatea Craiova si CFR Cluj. Eu as fi multumit, chiar daca nu am castiga noi campionatul, ar fi un lucru fantastic pentru noi sa ajungem in play-off. Ma bucur ca am avut 2 jucatori la echipa nationala de tineret, Florin Stefan si Adrian Rus, si au jucat ambii titulari si au avut evolutii bune. S-a vorbit de contributia FCSB-ului si a Viitorului, de noi nu s-a spus nimic. Dar nu e nicio problema, se vede pe teren unde se lucreaza bine. Fara falsa modestie, putem sa ne batem de la egal la egal cu orice echipa din campionatul nostru. Este foarte greu sa fim invinsi, avem cea mai buna aparare, cele mai putine goluri primite."

Ambitiile lui si despre el, ca antrenor

"Sunt constient de valoarea pe care o am, orice antrenor si-ar dori sa ajunga selectioner la un moment dat, dar nu cred ca este acum momentul. Noaptea, mi se intampla destul de des sa ma gandesc la ce avem noi de facut, la echipa pe care o conduc. Este munca grea, responsabilitate, si la club, nu doar in pozitia de selectioner. Pentru noi ar fi ceva fantastic sa ajungem in play-off. Sunt mandru ca am facut parte din staff-ul echipei nationale, am avut sansa sa lucrez cu Victor Piturca atatia ani, este unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut vreodata Romania. Am avut foarte multe de invatat, am si o relatie speciala cu Victor Piturca. Pentru mine disciplina este un lucru sfant si o echipa de fotbal este ca o familie, jucatorii trebuie sa fie ca fratii. Cine nu respecta lucrurile pe care le discutam, pleaca. Nu sunt genul de antrenor nici sa ma arunc pe jos, nici sa fug cu fanionul, nici sa ajung prin tribuna, nu imi plac lucrurile astea. Cred ca un antrenor, in primul rand, trebuie sa se respecte pe el."

Transferurile bune reusite

"Am vazut foarte multi jucatori, nu exagerez daca spun undeva la 200-250 de jucatori. Pot sa spun ca nu am avut vacanta, nici in iarna, nici in aceasta vara, am stat mai mult in fata televizorului, facand scouting cu directorul sportiv János Bokor, decat sa stau cu familia, cu sotia. Am sunat prieteni, care au prieteni, care au prieteni, ca sa ne recomande fotbalisti de valoare. Pana la urma cred ca am facut alegerile potrivite, jucatorii adusi s-au integrat bine si au dat un randament bun pana acum.. AVem si internationali in echipa si ne bazam pe experienta lor."

Tendinta ca patronii si presedintii sa faca echipa

"Sunt deschis la dialog, absolut orice putem sa discutam cu patronul si oficialii clubului, ascultam parerea lor despre diverse subiecte, nu suntem capcauni, dar acolo, in vestiar, eu sunt cel care vorbeste. Nu vreau sa intre nimeni in vestiar. Inclusiv patronul, cu tot respectul, poate sa ne cheme, sa discute absolut orice cu noi, dar sa spuna cum sa antrenez, pe cine sa introduc in echipa sau ce schimbari sa fac, nu as accepta. Antrenorul de asta este antrenor, trebuie lasat sa lucreze, sa isi faca treaba pentru care e platit, asta cred eu despre fotbal. Daca alti oameni procedeaza altfel si este foarte bine pentru ei, e treaba lor, dar eu nu sunt de acord cu asa ceva. Eu nu l-am vazut pe Corneliu Stroe, marele conducator al Craiovei, sa intre in vestiar ca sa ne certe, sa ne umileasca, sa ne traga de perciuni, sa-i spuna antrenorului ce trebuie sa faca si ce nu are voie sa faca. Si au fost rezultate, s-au adus jucatori exceptionali, s-au castigat campionate si cupe, s-au realizat performante mari in cupele europene, deci este un model de urmat."

Faptul ca a jucat in Ungaria, la Vasas si Ferencvaros si daca il injura lumea ca e "ungur"

"Am castigat si Cupa si campionatul si Supercupa cu Ferencvaros, am jucat si la Vasas. Am avut rezultatele bune cu Ferencvaros si in cupele europene, a fost o generatie buna a lor. M-am simtit bine acolo, este cel mai iubit club de fotbal din Ungaria. De cand am venit la Sepsi nu cred ca mi-a strigat nimeni in ultimul an ca sunt ungur, sa ma duc la Budapesta. Nu, eu sunt oltean, iar noi avem in lot un singur jucator maghiar, care a venit in aceasta vara. Suntem o echipa romaneasca, am avut 2 jucatori titulari la echipa nationala de tineret a Romaniei, nu am avut jucatori la echipa nationala a Ungariei, suntem mai romani ca multe alte echipe din restul tarii. Oamenii sunt liberi sa vorbeasca, dar, daca ne fac unguri, inseamna ca nu s-au informat bine. Orasul e propice performantei sportive, oamenii sunt civilizati si foarte primitori. Am cumparat paine la Sf. Gheorghe in limba romana, nu am avut absolut nicio problema. Oriunde am fost, si la piata, si ma duc in fiecare saptamana, oamenii vorbesc romaneste. Nu mi s-a intamplat sa merg undeva si sa nu ma serbeasca sau sa nu vorbeasca romaneste. Oriunde mergem in Sf. Gheorghe oamenii ne respecta, vorbesc romaneste, jucatorii sunt foarte iubiti, echipa este foarte iubita, suntem in primele 3-4 echipe ca si numar de suporteri dupa asistenta pe stadion. E o preconceptie despre acesta zona a Romaniei, care trebuie sa se schimbe."



Birahima Tandia, vedeta lui Sepsi

"El a fost un jucator cu reale calitati, a facut parte din loturile de juniori ale Frantei, a fost coleg cu Pogba si cu Varane, campionii mondiali, a fost dorit de echipe din Anglia, de Newcastle, Liverpool si Chelsea. Dar a avut putin ghinion, s-a accidentat si a batut pasul pe loc 2-3 sezoane. Acum si-a revenit din punct de vedere medical si fizic, pentru ca la inceput a fost foarte greu si pentru el. O sa mai auziti lucruri frumoase despre el in viitor. Este un jucator valoros, tehnic, serios, cu o atitudine buna vis-a-vis de viata si de fotbal, este unul dintre jucatorii buni ai campionatului romanesc. Nu stiu daca este urmarit de cluburile mai bogate din campionat, dar este sub contract cu noi si este foarte greu sa plece la alta echipa. Sper sa continue pe aceeasi linie si vom vedea la momentul potrivit ce se va intampla daca va fi dorit de un alt club."