"E cea mai neagra perioada din istorie!" Mario Nicolae a spus tot despre situatia de la Dinamo! "Toti au pus umarul la distrugerea clubului"

Dinamo joaca in aceasta seara, de la ora 20:30, pe terenul celor de la Gaz Metan Medias.

Inaintea partidei de la Sibiu, managerul sportiv al "cainilor rosii" a vorbit despre situatia de la echipa. Mario Nicolae a declarat ca toata lumea din club este increzatoare in fortele lui Dusan Uhrin, de la care se asteapta mobilizarea echipei pentru ramanerea in Liga 1.

"Este foarte increzator, cunoaste foarte bine lotul pentru ca a mai lucrat cu o mare parte dintre jucatori. Suntem si noi increzatori ca Dusan Uhrin poate ajuta Dinamo, in cea mai neagra perioada din istorie, sa ramana in prima liga. Acesta este feeling-ul pe care il transmite zi de zi. Este clar ca nu este un moment usor. Fara sa sune a scuza din partea mea si din partea jucatorilor, este cea mai neagra perioada a clubului Dinamo.

Nu este intamplatoare situatia in care a ajuns Dinamo acum. Aici vorbesc despre cei care au condus clubul Dinamo cu ani in urma. Dusan Uhrin este al 14-lea antrenor din 2016-2017 pana in prezent! Nu ai cum sa ai o stabilitate, o strategie, nimic! Jucatorii nu au cum sa inteleaga nimic din asta, ca identitate a clubului, ca stabilitate.

Este foarte usor ca acum sa lovesti in cei care sunt in continuare pe corabia asta, cei care fac sacrificii, cei care au ramas. Ma numar si eu printre ei. Nu ma deranjeaza ca zi de zi sunt pus la zid, dar macar jucatorii si antrenorii sa fie lasati in pace!

Si inca ceva! Daca nu erau suporterii lui Dinamo, nu se implicau si lasau clubul asa cum l-au lasat Negoita sau Cortacero, clubul Dinamo nu mai exista! Pe langa licenta, sunt multe lucruri care sunt zi de zi platite de suporteri. Cazari, organizare de meci, teste de COVID-19... E vorba despre multi bani", a spus managerul din Stefan cel Mare, potrivit DigiSport.

Oficialul lui Dinamo a vorbit si despre ceea ce ii trebuie echipei pentru a reusi sa se salveze de la retrogradare si a punctat ca jucatorii sunt afectati de criticile pe care le atrag dupa fiecare meci ratat.

"E clar ca nu fac bine, si tocmai asta e mai dureros. Foarte multi dintre cei care critica echipa si tot ceea ce inseamna Dinamo spun ca sunt fani ai lui Dinamo sau iubesc clubul. De cand am venit aici si din discutiile avute cu suporterii, nu mi s-a dat de inteles ca usa este inchisa pentru anumite persoane. Toata lumea a avut usa deschisa, sa vina cu un sfat, cu o vorba buna, sa discute cu jucatorii, sa propuna un anumit tip de ajutor.

Foarte multe persoane care critica au fost in trecut la Dinamo si, din pacate, au pus umarul la ceea ce este Dinamo Bucuresti astazi. In sensul negativ! Asta o spun nu doar din ceea ce vad, dar si din ceea ce am adunat de la toti jucatorii care sunt aici si de la cei care au lucrat in club inainte. La Dinamo s-a pus caramida pe caramida pentru distrugerea clubului in ultimii ani de zile. Aici ar trebui discutat mult mai pe larg pe viitor, pentru tot ceea ce inseamna centrul de la Saftica, organizarea clubului. Lucruri care, mai devreme sau mai tarziu, afecteaza inclusiv rezultatele, partea sportiva si tot ceea ce inseamna un club mare ca Dinamo, unde fiecare detaliu face diferenta.

Dinamo are nevoie de cat mai multa sustinere din partea tuturor, de cat mai multa dragoste si intelegere din partea oamenilor. Nu poti spune ca stai linistit atunci cand vezi ca esti atacat tot timpul. Nu ma refer doar la mine, ma refer si la jucatori, pentru ca foarte multa lume da in ei. Ca nu au valoare de Dinamo, ca nu le pasa de Dinamo. Trebuie sa avem mai multa intelegere", a conchis Nicolae.

Meciul din a treia etapa a playout-ului Ligii 1 dintre Gaz Metan si Dinamo este programat de la ora 20:30 si va fi transmis live pe www.sport.ro.