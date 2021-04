"Acei suporteri care nu m-au dorit din prima zi, au tot ce si-au dorit, si-au indeplinit obiectivul!" Neagoe, nemilos cu Dinamo

Fostul antrenor al lui Dinamo nu uita si nu iarta, dupa ce a plecat cu scandal de la club.

Actualul antrenor al Astrei nu rateaza nicio ocazie de a aparea in prim-plan, iar prin asta ataca Dinamo cu fiecare ocazie posibila. Dupa ce a avut mai multe declaratii prin care si-a aratat ura fata de club in ultimele saptamani, acum Neagoe a simtit nevoia sa iasa din nou in evidenta cu declaratii negative la adresa clubului din Stefan cel Mare.

"Nu mai sunt suparat, nu am nicio rautate vizavi de conducerea celor de la Dinamo. Sunt prieten cu multi oameni care conduc sau au condus Dinamo. Acei suporteri, care nu m-au dorit din prima zi, au tot ce si-au dorit, si-au indeplinit obiectivul. Eu am plecat. Am stat un meci si inca 20 de minute pe banca. Ei si-au dorit ca eu sa nu continui la Dinamo, obiectivul a fost indeplinit.

Ei conduc clubul, au rezultatele pe care le au. Nu ma intereseaza ce se intampla la Dinamo absolut deloc. Ok, uitati-va ce se intampla in Europa, la noi. Si U Cluj, Petrolul, Farul, Poli Timisoara, Rapid, Craiova, Brasovul sunt branduri. Acum ce sa facem? In ultima etapa din Bundesliga s-a hotarat soarta unei echipe mari din Bundesliga, Schalke 04. Va merge in liga a doua, se va organiza, vor fi mult mai atenti la ce vor face si, cu siguranta, vor reveni dupa un an in prima liga. Chiar nu ma intereseaza asta cu brandurile.

Ok, Dinamo a avut jucatori formidabili, de nivel mondial, tot respectul pentru cei care au facut istorie, dar este istorie. Ceea ce se intampla acum e realitatea din acest moment. Dinamo are in componenta lotului jucatori valorosi. Sincer, poate si eu mi-as dori jucatori de la Dinamo, dar nu stiu daca vom putea aduce. Poate daca ramane vreun jucator liber. Suporterii au ajuns unde si-au dorit. In urma cu doi ani, cand am semnat cu Dinamo, ei, din prima secunda, au inceput sa ma conteste. Ok, a fost dorinta lor, au ajuns ei la conducere. Ei conduc in acest moment", a spus Neagoe, pentru Digi Sport.