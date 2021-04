Mircea Rednic, primele declaratii dupa despartirea de Viitorul: "Nu vreau sa vorbesc de Dinamo, de Rapid sau de alte oferte" 

Rednic s-a despartit de curand de Viitorul Constanta, iar acum oamenii din fotbalul romanesc asteapta sa vada ce va face antrenor.

Fost castigator al titlului cu Dinamo, atat ca jucator, cat si ca antrenor, Rednic a fost extrem de apreciat de fani si este asteptat de cei din DDB inapoi "acasa", chiar daca nu neaparat in postura de antrenor, dar poate in postura de manager general sau finantator.

In presa s-a vorbit si despre o posibila implicare a acestuia la Rapid, iar Rednic nu a confirmat dar nici nu a negat vreuna din variantele prezentate mai sus.

"Sunt in vacanta. Nu vreau sa vorbesc de Dinamo, de Rapid si de alte oferte acum. Ca au fost, ca n-au fost… Pana in vara nu mai antrenez si apoi voi vedea.



Daca iau in calcul revenirea in Liga 1? Nu poti sa zici niciodata inainte. V-am zis, sunt deocamdata in vacanta. Viitorul? Hai, va doresc tuturor multa sanatate", a declarat Mircea Rednic, pentru ProSport.