A stat la inchisoare pentru rapire si tentativa de omor, acum va fi coleg cu Ronaldo la nationala Portugaliei! Povestea incredibila a unui fotbalist convocat de Fernando Santos

Ruben Semedo (25 de ani) a fost convocat la nationala Portugaliei pentru meciurile cu Luxemburg si Ucraina, de pe 11, respectiv 14 octombrie.

Mijlocasul portughez Ruben Semedo (25 de ani) se pregateste pentru prima sa convocare la nationala mare a Portugaliei. El are o poveste incredibila. In 2018, el a stat 5 luni inchis pentru rapire, jaf si tentativa de omor. Acesta a platit o cautiune de 30.000 euro si pana la urma a primit o a doua sansa de la micuta echipa Huesca.

Ruben Semedo a fost lansat in fotbalul mare de Sporting si imprumutat la Reus si Vitoria Setubal. Dupa 38 de meciuri jucate pentru echipa din capitala Portugaliei, acesta a fost cumparat de Villarreal cu 14.000.000 euro.

Transferul pe bani multi si salariul mare primit la Villarreal i-a luat mintile lui Ruben Semedo, care si-a facut un anturaj dubios. Dupa doar 4 meciuri jucate pentru echipa de pe El Madrigal, acesta a ajuns sa aiba probleme cu legea.

Ruben Semedo a fost inchis 5 luni pentru rapire si tentativa de omor

Semedo a fost cumparat de Villareal in vara lui 2017 de la Sporting. El a jucat 4 meciuri, apoi a fost lovit de o perioada nefasta, marcata de accidentari. In luna noiembrie el a fost implicat intr-o bataie intr-un bar din Valencia. Acesta a fost nevoit sa dea explicatii in fata unui judecator.

La doar 3 luni distanta, in februarie, acesta a fost arestat pentru ca impreuna cu doi barbati a patruns intr-o casa, l-a legat pe proprietar si l-a jefuit. El a fost acuzat de rapire, jaf si tentativa de omor si plasat in arest preventiv pana la 13 iulie 2018, cand a platit o cautiune de 30.000 euro.

Semedo, de la inchisoare la nationala Portugaliei

Dupa eliberarea din arest, Ruben Semedo a primit o sansa de la micuta echipa spaniola Huesca, care l-a imprumutat de la Villarreal. El a jucat in prima parte a sezonului si a facut-o destul de bine.

In ianuarie 2019, Rio Ave l-a imprumutat de la Villarreal, folosindu-l titular.

La 25 iunie 2019, Ruben Semedo a fost cumparat de Olympiakos cu 4.500.000 euro, Villarreal pastrand si 20% dintr-un viitor transfer.

Astazi, Ruben Semedo se afla in cantonamentul nationalei Portugaliei, fiind convocat de Fernando Santos dupa meciurile bune facute in campionatul Greciei.

"Am maturat prin arest si am curatat toalete. Am plans singur, am crezut ca nu voi mai iesi niciodata si ca nu voi mai juca fotbal. Acum sunt gata sa o iau de la capat" - Ruben Semedo.