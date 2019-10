 Miriuta e OUT de la Kisvarda! Decizie de ULTIMA ORA luata de oficialii clubului! Anuntul a fost facut OFICIAL

Vasile Miriuta a fost dat afara de la Kisvarda.

Kisvarda nu a mai castigat de 4 etape in campionatul Ungariei si se afla pe locul 6, iar oficialii clubului au luat decizia sa incheie colaborarea cu antrenorul Vasile Miriuta. Acesta a preluat-o pe Kisvarda in luna iulie a acestui an.

"Am convenit sa intrerupem contractul cu Vasile Miriuta. Clubul nostru si antrenorul au idei diferite despre fotbal. Dupa sedinta pe care am avut-o marti, am decis sa ii multumim lui Miriuta pentru munca depusa, dar drumurile noastre se vor deplasa. Speram ca Vasile Miriuta sa isi gaseasca o echipa noua cat mai curand si sa aiba rezultate bune. Mult succes!", se arata in comunicatul oficial emis de Kisvarda.

In acelasi comunicat apare si reactie lui Miriuta care spune ca ii pare rau pentru decizia pe care au luat-o oficialii clubului.

"Imi pare rau ca s-a luat aceasta decizie, dar vreau sa le multumesc celor de la Kisvarda pentru sansa pe care am primit-o. Le doresc mult succes, echipei si fanilor!", a declarat Vasile Miriuta.