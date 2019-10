"Cand mergi la New York, vezi Statuia Libertatii; cand vii in Suedia, vezi Statuia lui Zlatan Ibrahimovic!" A fost ridicata STATUIA marelui Zlatan! Mii de fani au venit sa o vada! Cum arata! FOTO

Dupa granzii Leo Messi si Cristiano Ronaldo, unui alt super jucator i-a fost ridicat statuie. Este vorba despre Zlatan Ibrahimovic. Statuia acestuia are o inaltime de 2,7 metri si o greutate de 500 de kilograme si este amplasata intr-o piata din Malmo, intre stadionul nou si cel vechi al echipei la care Ibrahimovic a debutat ca fotbalist.

Starul suedez este cel mai bun marcator din istoria nationalei Suediei, cu 62 de goluri in 116 selectii.

Astazi a fost prezentat oficial monumentul, prezentare la care a fost si Zlatan printre multimile de oameni care au venit sa vada statuia acestuia.

"Cand mergi la New York, vezi Statuia Libertatii, cand vii in Suedia vezi Statuia lui Zlatan", a spus Ibrahimovic.

"When you come to New York you have the Statue of Liberty, when you come to Sweden you have the Statue of Zlatan."

