Cel mai sincer moldovean a ajuns la nationala Romaniei! GENIAL! Ce melodie vrea sa le puna Mogos colegilor in vestiar! Ianis Hagi a ales Eminem :)

Vasile Mogos a fost convocat pentru prima data la nationala Romaniei. Fundasul de la Cremonese a surprins prin modestia si naturaletea sa. "Eu nu vorbesc despre mine, eu vorbesc pe teren", spune Mogos.

Vasile Mogos (26 de ani), fundas la Cremonese, in Serie B, a fost convocat in premiera la nationala Romaniei. El s-a nascut la Vaslui, dar a plecat in Italia la varsta de 6 ani. Mogos nu a uitat de unde a plecat si spune ca pentru el familia si radacinile sunt lucruri sfinte. Pe retelele de socializare, Mogos este comparat de fanii nationalei cu "cel mai sincer moldovean". Modul in care vorbeste le-a amintti acestora despre un clip viral pe internet.

Vasile Mogos ar pune in vestiar Puiu Codreanu - Om bogat, om sarac :)

12 jucatori ai nationalei au fost provocati sa aleaga cate o melodie pentru un playlist care sa fie pus in vestiar. Majoritatea au ales melodii straine. Vasile Mogos a optat pentru una cat se poate de traditionala :)

Ionut Radu - Young Thug ft. Gunna "Hot"

Romario Benzar - Beatles "Yesterday"

Dragos Grigore - Vescan - "Am uitat sa mai fim oameni"

Adrian Rus - B.U.G. Mafia ft Bodo - "Cat poti tu de tare"

Alexandru Cicaldau - Lunay ft Daddy Yankee - "Soltera"

Paul Anton - Era Istrefi ft Eldzhey Sayonara - "Detka"

Vasile Mogos - Puiu Codreanu - "Om bogat si om sarac"

Ianis Hagi - Eminem - "Not afraid"

Nicolae Stanciu - F. Charm- "Flori murdare"

Răzvan Marin - Drake - "Legend"

Florin Andone - Anuel AA ft Artists - "China"

George Puscas - 21 Savage - "7 min Freestyle"

Primul interviu dat de Mogos la nationala