Tottenham 2-4 Barcelona | Cifre SPECTACULOASE ale lui Messi pe Wembley! "Messi-dependenta" loveste din nou la Barcelona

Barcelona a invins Tottenham cu 4-2 in confruntarea din grupele Champions League.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Lionel Messi a reusit dubla, cu doua goluri superbe marcate in poarta englezilor, in minutele 56 si 90.

Cifrele argentinianului din partida disputata pe Wembley arata o data in plus rolul sau extrem de important in jocul catalanilor.

Pe langa cele doua goluri marcate, Messi a reusit sa contribuie la crearea a 3 sanse de gol, a trimis 6 suturi pe poarta si a avut o acuratete de 85% a paselor.

Mai mult, Lionel Messi a ajuns la 10 goluri marcate in tot atatea partide jucate in acest sezon.

CIFRELE LUI MESSI IN MECIUL CU TOTTENHAM: