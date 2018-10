TOTTENHAM - BARCELONA 0-1 LIVE ACUM | GOOOOOL COUTINHO! Brazilianul deschide scorul dupa 2 minute

Comentam impreuna toate fazele din Tottenham - FC Barcelona pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil sport.ro.

TOTTENHAM 0-1 BARCELONA LIVE



Min 25. Kane suteaza puternic din afara careului, Ter Stegen prinde cu dificultate.

Min 14. Galben primit de Alderweireld dupa un fault la Suarez.

Min 2. GOOOOOL BARCA! Jordi Alba scapa singur in flancul stang, Hugo Lloris iese aiurea sa-l blocheze, Alba intoarce pentru Coutinho care inscrie in poarta goala!

Iata echipele de start:

Tottenham:

Lloris - Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies - Wanyama, Winks - Lucas Moura, Lamela, Son - Kane

FC Barcelona:

Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Arthur, Rakitic, Busquets - Coutinho, Messi, Suarez

Care pe care

Tottenham si Barcelona sunt considerate favoritele grupei B, insa Inter Milano a dovedit ca poate sa strice toate calculele - a invins-o pe Tottenham in prima etapa astfel ca echipa lui Pochettino nu isi permite un nou pas gresit. In schimb, Barca a castigat categoric cu 4-0 in prima etapa cu PSV, insa vine dupa 3 pasi gresiti in La Liga si situatie nu e deloc roz la campioana Spaniei.

Tottenham a castigat toate cele 3 partide din sezonul trecut al grupelor UEFA Champions League de pe Wembley, reusind sa inscrie in fiecare partida de cate 3 ori, chiar daca le-a avut ca adversare pe Real Madrid si Borussia Dortmund. In schimb, Leo Messi se simte excelent impotriva echipelor din Anglia - a marcat mai multe goluri (20) si a dat mai multe assist-uri (6) impotriva cluburilor din Premier League in UCL decat in fata echipelor din oricare alt campionat!



Niciodata la Barca

Pochetino nu-si uita trecutul de la Espanyol si spune ca o trecere a sa la FC Barcelona este imposibila.

"Sentimentele mele pentru Espanyol sunt foarte mari. Asta face imposibila trecerea mea la Barcelona. O trecere a mea la FC Barcelona e ca si cum Messi s-ar duce la Espanyol", a declarat Mauricio Pochetino.

Tottenham o intalneste in Champions League chiar pe Barcelona, iar antrenorul lui Spurs a declarat ca jucatorii lui trebuie sa fie concentrati si competitivi si nu in ultimul rand sa se bucure de faptul ca evolueaza impotriva celui mai bun fotbalist din lume, Leo Messi.

Englezii au mari probleme de lot inainte de partida cu echipa lui Valverde. Alli, Eriksen, Vertonghen, Dembele si Aurier sunt accidentati.

"Suntem intr-o perioada in care nu avem prea mult noroc cu accidentarile. Sunt mai multi jucatori accidentati. Totusi nu suntem victime. Trebuie sa ne simtim puternici si fiecare jucator trebuie sa simta ca putem castiga acest meci", a spus antrenorul lui Tottenham.

Singura veste buna este ca Lloris are sanse mari sa revina in poarta lui Tottenham chiar in meciul de Champions League cu Barcelona.

Probleme in vestiarul Barcei

Plecarea lui Andres Iniesta de la FC Barcelona a insemna si pierderea unuia dintre liderii din vestiar. Leo Messi a preluat banderola la Barca, insa argentinianul nu se mai intelege cu un alt nume important din vestiar: Gerard Pique. Conform presei din Spania, cei doi s-au certat in fata tuturor colegilor.

"El Chiringuito de Jugones" sustine ca Gerard Pique a izbucnit la adresa lui Messi, acuzandu-l ca nu discuta cu presa atunci cand Barcelona nu castiga! Messi nu a ramas dator si a acuzat prestatia dezamagitoare a apararii Barcelonei in startul de sezon - campioana Spaniei a incasat 8 goluri in primele 7 etape din La Liga.

Cearta celor doi a avut loc dupa partida cu Leganes, 1-2, prima infrangere a Barcei in acest sezon. La finalul partidei din ultima etapa, 1-1 cu Bilbao, Messi a vorbit cu presa iar mesajul sau a fost un avertisment pentru coechipieri: "Avem jucatorii pentru a fi o echipa mare, puternica, o echipa care sa nu depinda de nimeni. Suntem Barca. Nu avem voie sa depindem de un singur jucator" a declarat Messi.

Barcelona are un meci foarte dificil in UEFA Champions League, miercuri pe terenul celor de la Tottenham.