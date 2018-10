PSG - STEAUA ROSIE 6-1 | Neymar a fost de neoprit si a reusit un RECORD FANTASTIC! Cel mai bun marcator brazilian din istorie, la egalitate cu Kaka

Neymar a fost de neoprit in etapa a doua a UEFA Champions League. Criticat dupa prestatia din prima etapa de la infrangerea cu Liverpool, 3-2 pentru englezi, Neymar a facut show cu Steaua Rosie. Si-a inceput recitalul in minutul 20 cu un gol din lovitura libera, apoi a marcat din nou 2 minute mai tarziu!

Neymar a marcat apoi pentru a doua oara din lovitura libera in minutul 81, la scorul de 5-1 pentru PSG, stabilind scorul final. Reusitele lui Neymar l-au dus pe brazilianul de 26 de ani la cota 30 in UEFA Champions League!

Astfel, Neymar l-a egalat pe Kaka in topul celor mai buni marcatori brazilieni din competitie, cei doi impartind acum prima pozitie! Podiumul in acest clasament este incheiat de Rivaldo, cel care a marcat 27 de goluri in competitie.

