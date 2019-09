„Caini” de rasa! Dinamo debuteaza in aceasta seara in noul sezon al Champions League

Baietii lui Constantin Stefan joaca primul meci in Elvetia.

Articol de: Gabriel Chirea

Echipa de handbal masculin a lui Dinamo va juca in aceasta seara, de la ora 21.15, impotriva elvetienilor de la Kadetten Schaffhausen. Miercuri, de la 19.00, in Sala Dinamo, „ros-albii” vor juca al doilea meci din grupa, contra celor de la Kristianstad. Echipa este insotita in Elvetia de cateva zeci de fani din Peluza Catalin Hildan, care se vor strange in centrul vechi al orasului Schaffhausen si vor pleca impreuna spre sala.

La fel ca in ultimele patru sezoane, EHF a impartit echipele in doua categorii valorice: cele mai puternice 16 au fost trimise in grupele A si B, iar celelalte 12, in grupele C si D, din care face parte si Dinamo. Din sezonul urmator, sistemul va fi schimbat si doar 16 echipe se vor alinia la start, conform coeficientilor EHF.

In aceasta vara, Dinamo i-a transferat pe Jakov Vrankovici (Tatabanya / 26 de ani / international croat / a castigat 2 titluri, 1 Cupa si 1 Supercupa a Romaniei, iar in 2015 a fost declarat cel mai valoros jucator strain din campionatul intern, locul 6 cu Croatia la ultimul CM), Alexandru Asoltanei (HC Buzau / 29 ani / international roman / dublu campion cu Dinamo), Imam Jamali (Veszprem / 27 ani / international maghiar / de doua ori finalist al Ligii Campionilor), Mohamed Mamdouh Shebib (Montpellier / 30 ani / international egiptean / castigator al Ligii Campionilor, in 2018), Raul Nantes (Helvetia Anaitasuna / 29 ani / international brazilian, locul 9 la ultima editie a Campionatului Mondial), Stefan Vujici (Steaua Bucuresti / 28 ani / international sarb / unul dintre cei mai valorosi handbalisti din campionatul intern in ultimele doua sezoane), Calin Hossu („U” Cluj / 20 ani / roman / fost junior la THW Kiel) si Andrei Lazar (CSM Bucuresti / 19 ani / international roman de juniori).

Noile transferuri se adauga unui lot deja valoros din care mai fac parte internationalii romani Nicusor Negru, Andrei Savenco si Razvan Gavriloaia, tunisienii Makrem Missaoui ("Cel mai bun portar" la Cupa Africii 2018, cu evolutii senzationale in Liga Campionilor), Kamel Alouini si Amine Bannour ("Cel mai bun inter dreapta" si "Cel mai bun jucator strain" din Liga Nationala, in sezonul trecut), iranienii Saeid Heidarirad si Alireza Mousavi (campion cu Dinamo in ultimii 4 ani), croatul Ante Kuduz si bosniacul Muhamed Zulfici. In pauza de vara, „buldogii” au ramas fara Hugo Descat (Montpellier), Andras Szasz (Tatabanya), Ciprian Sandru (Potaissa Turda), Stefan Grigoras (CSM Fagaras), Florin Acatrinei (HC Vaslui) si Vitali Komogorov (Tatabanya).

Dinamo este campioana Romaniei la handbal masculin in ultimele 4 sezoane si va juca direct in grupele Ligii Campionilor (grupele valorice C/D), intr-o grupa cu Chekhovskie Medvedi (Rusia), Kadetten Schaffhausen (Elvetia), GOG Handbold (Danemarca), Wisla Plock (Polonia) si IFK Kristianstad (Suedia). In sezonul trecut, dinamovistii au ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au pierdut la limita „dubla” cu Sporting Lisabona (31-32, 26-27). Pe 25 august, Dinamo a castigat a treia Supercupa la handbal masculin din istorie, 26-24 cu Poli Timisoara, si a doua consecutiv.