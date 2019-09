Dinamo se muta din "Stefan cel Mare": 20.000 de "spartani" asteptati pe Arena Nationala! "Am aratat bine si putem sa aratam si mai bine!"

Dinamo spera sa aiba parte de o sustinere importanta la meciul cu Botosani de pe Arena Nationala.

Dinamo a reusit sa castige doua partide consecutive si a iesit din zona rosie a clasamentului. Pe dinamovisti ii asteapta partida cu FC Botosani, echipa de play-off in acest moment care a avut un start de sezon foarte bun.

Florin Prunea este convins ca echipa lui Dusan Uhrin va castiga si partida cu moldovenii. Oficialul dinamovist se bazeaza pe forma buna aratata de formatia din "Stefan cel Mare" in ultimele etape, dar si pe prezenta masiva a suporterilor la Arena Nationala.

"Nu avem de ales, trebuie sa invingem Botosani. Ne asteapta un meci dificil, dar trebuie sa ramanem in grafic. Meciul va fi pe National Arena, avem 13 meciuri in contract, dar au fost concertele si problemele cu gazonul. Din playoff sau playout vedem ce facem in continuare. Din ce stiu sunt vandute in jur de 6000 de bilete, preconizam 20.000 de spectatori. Rezultatele aduc suporterii la stadion, am aratat mai bine si putem sa aratam mai bine. Cred ca Dusan va rezolva si problemele din defensiva, dar cred ca suntem acolo, suntem aproape. Nu stiu daca se schimba actionariatul, singurul care poate sa va spuna este domnul Negoita. Pentru noi este important sa ne facem treaba cat suntem aici. Apoi, daca se schimba actionarul nu mai depinde de noi. Se pot face si alte schimbari sau nu, dar nu depinde de noi. Si Dusan m-a intrebat la fel, i-am zis ca trebuie sa ne facem treaba cat suntem aici, apoi nu depoinde de noi. Intelege romana, insa numai ce ii convine. Mai glumesc cu el. Invata romana foarte repede, e o forma de respect, ii felicit pe cei care vin in Romania si vorbesc bine romana", a declarat Florin Prunea la ProX.