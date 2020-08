Dupa primele transferuri urmeaza si primele plecari! De ce fotbalisti s-a despartit Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a reziliat contractele jucatorilor pe care Cristiano Bergodi nu ii mai doreste la echipa.

Oltenii au oficializat azi transferurile lui Marius Constantin, Paul Papp si Alexandru Tudorie, cel din urma a fost luat forma de imprumut cu optiune de cumparare definitiva. Dupa aceste transferuri, Craiova a renuntat la 3 jucatori.

"Stiinta" a reziliat contractele jucatorilor Alexandru Matel, Uros Cosic si Kamer Qaka, astfel ca din sezonul viitor ei nu vor mai evolua sub comanda lui Bergodi. In urma cu cateva zile, echipa a anuntat ca brazilianul Gustavo a fost cedat sub forma de imprumut la o echipa din Golf.

Dupa plecarea lui Uros Cosic si a lui Alexandru Matel, in echipa li se face loc lui Marius Constantin, venit de la Gaz Metan Medias si lui Paul Papp, fotbalist adus din postura de jucator liber de contract.

Oltenii au ca obiectiv pentru sezonul urmator castigarea titlului si vor sa aiba un lot mai experimentat.