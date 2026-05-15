Selecţionerul echipei de fotbal a Japoniei, Hajime Moriyasu, a anunţat, vineri, lotul pentru Cupa Mondială de luna viitoare din America de Nord, din care nu face parte mijlocaşul Kaoru Mitoma (Brighton), accidentat, transmite Reuters.

Fătă Kaoru Mitoma de la Brighton, dar cu veteranul de 39 de ani Yuto Nagatomo prezent la al cincilea Mondial

Mitoma s-a accidentat la ischiogambieri la începutul lunii, într-un meci cu Wolverhampton Wanderers.

''După accidentare, am primit un raport medical care spunea că va fi dificil pentru el să revină chiar şi în timpul turneului. Luând acest lucru în considerare, am renunţat la convocarea sa'', a spus selecţionerul.

În schimb, în lotul de 26 de jucători au fost incluşi fundaşul Takehiro Tomiyasu (Ajax), care revine în rândul ''Samurailor albaştri'' după aproape doi ani, şi mijlocaşul Wataru Endo (Liverpool).

Tomiyasu, care a jucat ultima oară pentru Japonia în 2024, contra Siriei, a făcut parte din lot în fereastra internaţională din martie, dar s-a retras din lot, iar selecţionerul Moriyasu a sugerat că va fi testat în meciul amical cu Islanda, din 31 mai, de la Tokyo.

''Deşi nu a apărut în meciuri oficiale recente din motive tactice, stafful nostru medical a confirmat cu nu se confruntă cu probleme medicale'', a explicat Moriyasu.

''Avem meciul amical cu Islanda, care îi oferă şansa de a se pregăti la un nivel ridicat de intensitate şi să îşi îmbunătăţească situaţia până la Cupa Mondial. Din acest motiv l-am selectat'', a mai spus selecţionerul, citat de Agerpres.

În lot figurează şi fundaşul Yuto Nagatomo (39 ani), care are şansa de a juca la a cincea sa Cupă Mondială.

Niponii, în grupă cu Olanda, Tunisia și Suedia

Japonia a atins optimile de finală la ultimele două ediţii ale Cupei Mondiale, pierzând în faţa Belgiei în 2018 şi în faţa Croaţiei, la penalty-uri, în 2022.

Japonia va debuta la CM 2026 pe 14 iunie, la Dallas, contra Olandei, în Grupa F, după care va înfrunta Tunisia, pe 20 iunie, şi Suedia, la data de 25 iunie.

Lotul Japoniei pentru Campionatul Mondial din 2026

Portari

Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma/Italia)

Fundaşi

Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden/Belgia), Ko Itakura (Ajax/Olanda), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/Olanda), Takehiro Tomiyasu (Ajax/Olanda), Hiroki Ito (Bayern Munchen/Germania), Ayumu Seko (Le Havre/Franţa), Yukinari Sugawara (Werder Bremen/Germania), Junnosuke Suzuki (FC Copenhaga/Danemarca)

Mijlocaşi şi atacanţi

Wataru Endo (Liverpool/Anglia), Junya Ito (Genk/Belgia), Daichi Kamada (Crystal Palace/Anglia), Koki Ogawa (NEC Nijmegen/Olanda), Daizen Maeda (Celtic/Scoţia), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt/Germania), Ayase Ueda (Feyenoord/Olanda), Ao Tanaka (Leeds/Anglia), Keito Nakamura (Reims/Franţa), Kaishu Sano (Mainz/Germania), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Spania), Yuito Suzuki (Freiburg/Germania), Kento Shiogai (Wolfsburg/Germania), Keisuke Goto (Sint-Truiden/Belgia)