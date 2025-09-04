După ce l-a adus pe Kurt Zouma, CFR Cluj ar putea semna cu un alt jucător francez. E vorba de Marcus Coco, fost la FC Nantes.



CFR Cluj mai pune la cale o lovitură



Marcus Coco (29 de ani) a devenit liber de contract în această vară, atunci când înţelegerea sa cu gruparea franceză FC Nantes s-a încheiat. L’Equipe scrie că „în căutarea unei oferte ieftine”, clubul din Gruia i-ar fi înaintat o ofertă lui Coco.



Totuşi, partea românească nu este singura intereată de jucătorul francez care evoluează pentru echipa naţională din Guadelupe. Pe masă a mai apărut o ofertă a israelienilor de la Hapoel Tel Aviv.



Coco, care a refuzat să semneze cu ruşii de la Akron Togliatti, din cauza contextului politic, se va gândi pe cine alege.



Şi, în final, un amănunt de culoare: L’Equipe scrie că „echipa bulgară Cluj” a făcut oferta, pentru ca un rând mai jos să revină la nornal şi să se vorbească despre „clubul românesc are i-a înaintat o ofertă de contract lui Marcus Coco”.



O regretabilă scăpare a celor doi jurnalişti semnatari ai articolului, Flavien Tresarrieu şi Johan Rigaud, scrie News.ro.

