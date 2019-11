VIDEO | Gigi Becali, a doua vizita la DNA! "Am spalat bani cu nepotul meu! Tremur de Frica!" Ce a spus patronul celor de la FCSB

Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi au fost chemati azi la DNA pentru a fi audiati.

Patronul celor de la FCSB s-a prezentat din nou in fata procurorilor DNA, alaturi de avocatul Alice Draghici. Gigi Becali si Vasile Geambazi sunt suspecti intr-un dosar referitor la o afacere cu un teren din Voluntari.

Gigi Becali a sosit la DNA cu zambetul pe buze si a fost ironic: "Tremur de frica. Am spalat bani cu nepotul meu. S-au dus banii din contul meu in contul nepotului. Am spalat bani! Hai, la revedere!", a spus patronul celor de la FCSB.

Potrivit celor de la G4media, Becali a cumparat un teren de 21 de hectare in Voluntari pe care l-a vandut nepotului Vasile Geambazi cu un milion de dolari. Geambazi a devenit proprietar si a cerut de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor despagubiri pentru ca nu poate folosi terenul. In urma procesului, Curtea de Apel a decis ca Geambazi sa primeasca despagubiri de 60 de milioane de euro.