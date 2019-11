DNA i-a pus sechestru pe avere lui Gigi Becali! Patronul FCSB, acuzat de spalare de bani: "Eu i-am dat cadou, eu ajut oameni!"

Gigi Becali a fost din nou la DNA. A fost a doua vizita la Directia Nationala Anticoruptie in decurs de o saptamana.

Finantatorul FCSB este acuzat de spalare de bani, iar DNA i-a pus sechestru pe avere.

"Mi-au pus sechestru pe avere. O sa ma duc sa-i dau in judecata. Mi-au pus sechestru pe conturile mele, personale, nu au treaba societatile. Ma distreaza actiunile lor, dar in acelasi timp ma si intristeaza. Intr-o saptamana doua o sa vedeti ca se rezolvă totul.

Da, tata, da.. ma acuza de spalare de bani. Zic ei ca am spalat bani cu Vasi. Ca el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, si eu i-am dat inapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat si mai mult. Ce spalare de bani sa fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi sa-mi dea mie sa-i spal banii? Ce eu sunt nebun sa ajut oamenii si sa fac puscarie. Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer. Am salvat oameni. Eu fac donatii, fac cadou. Sunt bani curati. Ce sunt nebun sa spal bani ca sa ajut oameni, sa fac eu puscarie. Eu fac o gramada de acte de caritate. Ce aflati voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce sa faca, nu mai e coruptie si trebuie sa scoata oameni publici in evidenta ca sa isi justifice existenta", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.