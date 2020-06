ABANDON TOTAL pentru FCSB: "Toti o sa mearga langa Steaua din Ghencea!" Anuntul-cutremur al lui Lacatus in lupta pentru inima Stelei

Marius Lacatus vede o schimbare de situatie in randul suporterilor odata cu inaugurarea stadionului din Ghencea.

Fostul jucator al Stelei afirma ca odata cu inaugurarea stadionului din Ghencea, suporterii vor veni in numar mare la meciurile ros-albastrilor.

"Odata cu inaugurarea stadionului, suporterii stelisti se vor indrepta spre echipa care va evolua in Ghencea. Marea majoritate dintre suporteri se vor alatura fanilor stelisti, cred eu", a declarat Marius Lacatus la Digi Sport.

Stadionul Steaua urmeaza sa fie inaugurat in toamna, dar discutiile legate de echipa care trebuie sa joace au inceput deja. Gigi Becali a anuntat in diferite randuri ca vrea ca echipa lui sa evolueze in Ghencea, motivand ca arena este construita din bani publici, nu din banii CSA Steaua.

Lacatus i-a raspuns patronului FCSB: "Eu sunt de acord ca stadionul este facut din bani publici, dar mai sunt si alte stadioane din bani publici, mai sunt solutii. Arcul de Triumf, Giulesti, Arena Nationala. Nu cred ca vor fi bine primiti in Ghencea, vor fi discutii multe in mod cert si altercatii intre suporteri.

Imi amintesc ca Gigi a zis ca nu il mai intereseaza Ghencea, ca el joaca pe Arena Nationala".