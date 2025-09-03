Scos de pe teren în prima repriză după o eroare la golul marcat de Damjan Djokovic, Vlad Chiricheș a primit un sprijin neașteptat din partea lui Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF consideră că decizia lui Gigi Becali a fost una greșită și pripită, având ca unic scop o demonstrație de forță a finanțatorului.



"Gigi Becali a făcut niște greșeli ieri la schimbări. A vrut să se dea el rotund! Nici nu jucase rău Chiricheș. Să vă vedeți de treabă, Chiricheș nici nu jucase rău, cum să îl scoți?", a tunat Dragomir, la Fanatik.



Mai mult, "Corleone" este de părere că nu fundașul veteran a fost vinovat pentru punctele pierdute în Gruia, ci brigada de arbitri condusă de Sebastian Colțescu. "Nu datorită lui a pierdut FCSB cele două puncte, ci din cauza arbitrajului! Trebuie să fie foarte clar, eu trebuie să fiu corect. Cu toate greșelile făcute, FCSB trebuia să câștige. Dacă nu erau greșeli, FCSB ar fi câștigat sigur", a adăugat el.



"Așa a fost și anul trecut"

Întrebat dacă acest episod ar putea însemna finalul carierei lui Chiricheș la FCSB, Dragomir s-a arătat convins că situația se va repeta și că fundașul va fi rechemat la echipă, amintind de un moment similar din trecut.



"Să vă vedeți de treabă, așa a mai fost și anul trecut, ultimul lui meci. Nu cred că e ultimul lui meci, a mai fost așa și după iar o să aibă Gigi Becali nevoie de el", a încheiat fostul oficial al fotbalului românesc.

