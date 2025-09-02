Ciro Immobile nu a fost trecut de Bologna pe lista UEFA Bologna a anunțat, marți seară, lista UEFA pentru meciurile din faza principală Europa League. Marele absent din lotul lui Vincenzo Italiano este Ciro Immobile (35 de ani), atacantul cu peste 200 de goluri în Serie A, transferat în această vară.

De patru ori golgheter în Serie A, o dată câștigător al Ghetei de Aur și campion european cu Italia în 2021, Immobile a semnat în iulie cu Bologna, după un sezon petrecut la Beșiktaș. Ciro a fost titular în prima etapă, la 0-1 cu AS Roma, însă a fost schimbat după doar 30 de minute din cauza unei accidentări care îl va ține departe de gazon până spre finalul lunii octombrie.



Având în vedere că ar fi ratat primele jocuri, Immobile nu a fost trecut pe lista UEFA pentru meciurile din faza principală Europa League.

Duelul FCSB - Bologna este programat în etapa a treia, joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională.

Ciro Immobile este golgheterul all-time al lui Lazio, cu 207 goluri.

În sezonul 2017/2018 din Europa League, Ciro Immobile marca trei goluri pentru Lazio contra lui FCSB (5-1), în 16-imile Europa League. Lotul anunțat de Bologna pentru meciurile din Europa League

Portari: Pessina, Ravaglia, Skorupski

: Casale, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea Mijlocași : Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega

: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega Atacanți: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe Programul FCSB în Europa League 2025/26:

25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB



2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna



23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna



6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB



27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB



11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord



22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB



29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce



Ce a spus antrenorul de la Bologna despre FCSB, după ce a aflat de duelul din Europa League Vincenzo Italiano, antrenorul celor de la Bologna, a comentat tragerea la sorți și a amintit despre titlurile consecutive cucerite de FCSB în România. Formația italiană va mai înfrunta Aston Villa, Brann, Celtic, Salzburg, Freiburg, Celta Vigo și Maccabi Tel Aviv.

"Avem o grupă dificilă cu adversare care eu experiență în cupele europene. Salzburg e o prezență constantă aici de aproape 20 de ani, Celtic are 55 de titluri în campionatul intern și continuă să domine fotbalul din Scoția.

Maccabi Tel Aviv și Steaua București (n.r - FCSB) vin după titluri consecutive în campionatele lor, iar Freiburg s-a descurcat bine în Europa în ultimele sezoane. Celta revine în competițiile internațională după ce în 2017 a jucat o semifinală de Europa League, iar Brann e în plin sezon, deci are meciuri în picioare.

Apoi, desigur, Aston Villa, o echipă pe care o cunoaștem bine. Am întâlnit-o sezonul trecut în Champions League și știm cât de puternică și bine organizată este.

Vor fi opt meciuri dificile. Trebuie să știm să le gestionăm bine și să profităm la meciurile de pe Dall'Ara de sprijinul fanilor", a spus Vincenzo Italiano, citat de TMW.



Bologna este deținătoarea Cupei Italiei, după ce în finală a trecut de AC Milan, scor 1-0. În precedentul sezon din Serie A, echipa lui Vincenzo Italiano a încheiat pe locul 9.

Tot în sezonul trecut, Bologna a jucat și în faza principală din UEFA Champions League, acolo unde a strâns doar 6 puncte și a încheiat pe locul 28 din 36.

Singura echipă învinsă de Bologna a fost Borussia Dortmund (2-1). În rest, trei remize - 0-0 contra lui Șahtior, 0-0 împotriva celor de la Benfica, 1-1 contra lui Sporting - și patru înfrângeri: 0-2 vs. Liverpool, 0-2 vs. Aston Villa, 0-1 vs. AS Monaco și 1-2 vs. Lille. VIDEO AC Milan - Bologna 0-1 în finala Coppa Italia 2025 (rezumat)

