Adversara lui FCSB a bătut recordul all-time: 15 milioane de euro pentru puștiul de 18 ani!

Adversara lui FCSB a bătut recordul all-time: 15 milioane de euro pentru puștiul de 18 ani! Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League, a ratat calificarea în faza principală din UCL, dar și-a consolidat bugetul prin vânzările din această vară.

TAGS:
Veljko MilosavljevicBournemouthSerbiaPremier LeagueSteaua Rosie Belgrad
Din articol

Steaua Roșie Belgrad a încasat nu mai puțin de 43,5 milioane de euro din vânzările de jucători în această vară. Ultimul jucător cedat a fost și cel mai scump: tânărul fundaș central Veljko Milosavljevic (18 ani) a semnat în Premier League, cu Bournemouth, care a plătit campioanei Serbiei suma de 15 milioane de euro.

Steaua Roșie Belgrad a încasat 15 milioane de euro în schimbul lui Veljko Milosavljevic (18 ani)

Milosavljevic, un produs al academiei clubului, a jucat în doar 27 de meciuri pentru prima echipă. A fost integralist inclusiv în dubla cu Pafos din Champions League, iar Bournemouth a decis să îl achiziționeze în chiar ultima zi a ferestrei de transferuri.

Veljko Milosavljevic a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de un club din Serbia. Precedentul record fusese stabilit tot în această vară, tot de Steaua Roșie Belgrad și tot cu un jucător de 18 ani. Este vorba despre mijlocașul ofensiv Andrija Maksimovic, achiziționat de RB Leipzig pentru 14 milioane de euro, scrie Sportal.

La capitolul achiziții, Steaua Roșie Belgrad a cheltuit 16,8 milioane de euro pentru transferurile din această vară. Cel mai scump a fost Shavy Babicka (25 de ani), extremă dreapta din Gabon, achiziționat de la Toulouse pentru 4 milioane de euro.

Steaua Roșie Belgrad, optimistă după tragerea la sorți din Europa League

Campioana Serbiei vine după eșecul din play-off-ul Champions League contra lui Pafos, scor 2-3, la general. În ciuda dezamăgirii din această săptămână, jucătorii de la Steaua Roșie Belgrad sunt foarte optimiști după tragerea la sorți din Europa League.

Young-woo Seol (26 de ani), fundașul dreapta sud-coreean de la Steaua Roșie Belgrad, a spus: "Cred că putem învinge toate cele opt adversare din Europa League. Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru această competiție. Vom da tot ce avem mai bun".

Pe lângă FCSB, Steaua Roșie Belgrad va mai înfrunta Celtic (acasă), FC Porto (deplasare), Braga (deplasare), Lille (acasă), Sturm Graz (deplasare), Malmo (deplasare) și Celta Vigo (acasă).

"E o tragere bună. Se putea și mai bine, dar nu ne plângem. Porto cred că este cel mai dificil adversar. Poate că ar fi fost mai bine dacă din urna a patra nu ar fi venit Celta Vigo, ci altă echipă", a spus și Vladimir Lucic (23 de ani), extrema stânga de la Crvena Zveda, potrivit Blic.

Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:

  • 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
C&acirc;nd vor primi rom&acirc;nii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
ULTIMELE STIRI
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins &icirc;naintea meciurilor decisive cu naționala
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins înaintea meciurilor decisive cu naționala
Transfer-bombă pentru Edi Iordănescu: Surpriză uriașă! Revelația de la EURO 2024 a semnat
Transfer-bombă pentru Edi Iordănescu: "Surpriză uriașă! Revelația de la EURO 2024 a semnat"
Alexander Isak a explicat motivul pentru care a t&acirc;njit at&acirc;t de mult după transferul la Liverpool: &rdquo;Cea mai mare motivație!&rdquo;
Alexander Isak a explicat motivul pentru care a tânjit atât de mult după transferul la Liverpool: ”Cea mai mare motivație!”
Oltenii visează cu ochii deschiși! Sorin C&acirc;rțu i-a identificat pe rivalii la titlu
Oltenii visează cu ochii deschiși! Sorin Cârțu i-a identificat pe rivalii la titlu
A plecat de sub comanda lui Guardiola și anunță: Abia aștept să lucrez cu Chivu!
A plecat de sub comanda lui Guardiola și anunță: "Abia aștept să lucrez cu Chivu!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un club din Superligă a dat lovitura și &icirc;ncasează 4.500.000&euro;!

Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Ianis Hagi a luat decizia: &bdquo;E pe drum pentru a semna contractul&ldquo;

Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000&euro; semnează &icirc;n Superligă

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000€ semnează în Superligă

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: &rdquo;Ajungi să spui din nou acea vorbă...&rdquo;

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: ”Ajungi să spui din nou acea vorbă...”

Mihai Stoica a dezvăluit ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost &icirc;nlocuit &icirc;n minutul 29: &rdquo;Gigi hotărăște m&acirc;ine!&rdquo;

Mihai Stoica a dezvăluit ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost înlocuit în minutul 29: ”Gigi hotărăște mâine!”

CITESTE SI
&rdquo;TOP 5&rdquo; municipii &icirc;n Rom&acirc;nia care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

stirileprotv ”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

Medic de la &bdquo;Matei Balș&rdquo;, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: &bdquo;Avem un episod destul de serios&rdquo;

stirileprotv Medic de la „Matei Balș”, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: „Avem un episod destul de serios”

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!