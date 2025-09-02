Adversara lui FCSB a bătut recordul all-time: 15 milioane de euro pentru puștiul de 18 ani!

Steaua Roșie Belgrad a încasat nu mai puțin de 43,5 milioane de euro din vânzările de jucători în această vară. Ultimul jucător cedat a fost și cel mai scump: tânărul fundaș central Veljko Milosavljevic (18 ani) a semnat în Premier League, cu Bournemouth, care a plătit campioanei Serbiei suma de 15 milioane de euro.



Steaua Roșie Belgrad a încasat 15 milioane de euro în schimbul lui Veljko Milosavljevic (18 ani)

Milosavljevic, un produs al academiei clubului, a jucat în doar 27 de meciuri pentru prima echipă. A fost integralist inclusiv în dubla cu Pafos din Champions League, iar Bournemouth a decis să îl achiziționeze în chiar ultima zi a ferestrei de transferuri.



Veljko Milosavljevic a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de un club din Serbia. Precedentul record fusese stabilit tot în această vară, tot de Steaua Roșie Belgrad și tot cu un jucător de 18 ani. Este vorba despre mijlocașul ofensiv Andrija Maksimovic, achiziționat de RB Leipzig pentru 14 milioane de euro, scrie Sportal.

