Adversara lui FCSB a bătut recordul all-time: 15 milioane de euro pentru puștiul de 18 ani!

Steaua Roșie Belgrad a încasat nu mai puțin de 43,5 milioane de euro din vânzările de jucători în această vară. Ultimul jucător cedat a fost și cel mai scump: tânărul fundaș central Veljko Milosavljevic (18 ani) a semnat în Premier League, cu Bournemouth, care a plătit campioanei Serbiei suma de 15 milioane de euro.
Steaua Roșie Belgrad a încasat 15 milioane de euro în schimbul lui Veljko Milosavljevic (18 ani)
Milosavljevic, un produs al academiei clubului, a jucat în doar 27 de meciuri pentru prima echipă. A fost integralist inclusiv în dubla cu Pafos din Champions League, iar Bournemouth a decis să îl achiziționeze în chiar ultima zi a ferestrei de transferuri.
Veljko Milosavljevic a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de un club din Serbia. Precedentul record fusese stabilit tot în această vară, tot de Steaua Roșie Belgrad și tot cu un jucător de 18 ani. Este vorba despre mijlocașul ofensiv Andrija Maksimovic, achiziționat de RB Leipzig pentru 14 milioane de euro, scrie Sportal.
La capitolul achiziții, Steaua Roșie Belgrad a cheltuit 16,8 milioane de euro pentru transferurile din această vară. Cel mai scump a fost Shavy Babicka (25 de ani), extremă dreapta din Gabon, achiziționat de la Toulouse pentru 4 milioane de euro.
Steaua Roșie Belgrad, optimistă după tragerea la sorți din Europa League
Campioana Serbiei vine după eșecul din play-off-ul Champions League contra lui Pafos, scor 2-3, la general. În ciuda dezamăgirii din această săptămână, jucătorii de la Steaua Roșie Belgrad sunt foarte optimiști după tragerea la sorți din Europa League.
Young-woo Seol (26 de ani), fundașul dreapta sud-coreean de la Steaua Roșie Belgrad, a spus: "Cred că putem învinge toate cele opt adversare din Europa League. Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru această competiție. Vom da tot ce avem mai bun".
Pe lângă FCSB, Steaua Roșie Belgrad va mai înfrunta Celtic (acasă), FC Porto (deplasare), Braga (deplasare), Lille (acasă), Sturm Graz (deplasare), Malmo (deplasare) și Celta Vigo (acasă).
"E o tragere bună. Se putea și mai bine, dar nu ne plângem. Porto cred că este cel mai dificil adversar. Poate că ar fi fost mai bine dacă din urna a patra nu ar fi venit Celta Vigo, ci altă echipă", a spus și Vladimir Lucic (23 de ani), extrema stânga de la Crvena Zveda, potrivit Blic.
Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:
- 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce