Reactia lui Mititelu dupa achitarea lui Dragomir: "Nu scapa! Intr-o forma sau alta, o sa plateasca!" MESAJ DUR!

Ce zice Adrian Mititelu despre achitarea lui Dumitru Dragomir.

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a vorbit despre achitarea lui Dumitru Dragomir de catre Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce in prima instanta fusese condamnat la 7 ani de inchisoare, pentru acuzatii de evaziune, delapidare si spalare de bani.

"Nu e vorba daca m-au convins sau nu lacrimile lui Dragomir. Va dati seama ca orice om e bucuros cand are senzatia ca va fi condamnat si este achitat. Ce mi-a facut mie Dragomir toata lumea stie. Nu stiu daca a ispasit cu emotiile astea ce mi-a facut mie, nu vreau sa mai reiau ce am tot spus. Asa a vrut Dumnezeu, sa fie achitat... Exista o Judecata de Apoi, nimeni nu a scapat de nimic acolo, niciodata. In viata, lucrurile se platesc in mai multe feluri, nu neaparat prin ani de puscarie. Daca asa a vrut instanta, sa spuna ca el e nevinovat, sa fie sanatosi. Ce pot sa fac eu? Noi avem un proces civil, probabil ca o sa mai treaca si la ala 2-3 ani. Sunt lucruri in viata mult mai rele decat astea. Important e ca suntem sanatosi si ca putem sa mergem inainte.

Eu nu am mai discutat cu el de la dezafiliere. Nu pot. Ce pot sa discut eu cu el? Nu si-a cerut scuze, nimic, dar mi-a mai trecut. Nu mai sunt asa vehement, pentru ca atunci cand faci 50 de ani devii un pic mai altfel. Nu ma mai gandesc la astia, asta a fost sa fie... Altora li s-a intamplat in viata lucruri mult mai rele decat ce am patit eu. Eu sunt multumit ca Dumnezeu m-a ajutat sa trec cu bine peste ele si sa imi revin. Am luat-o de la zero si mergem inainte.

Nimeni nu scapa, sa nu plateasca intr-o forma sau alta, cand faci asemenea fapte. Referitor la achitarile lui, nu am nimic de comentat. Daca instanta a considerat ca e nevinovat, inseamna ca e nevinovat. Nu vreau sa ii transmit nimic, pentru mine nici nu exista. Exista un Dumnezeu pentru toti si nimeni nu ramane nepedepsit de el. Nu ii port ranchiuna in mod special, nici lui, nici lui Sandu Mircea. Vad lucrurile altfel, m-am schimbat, nu mai sunt atat de inflacarat. Nu m-am pocait, dar mi-am dat seama ca in viata sunt lucruri mult mai importante decat asta.

Ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt sanatos, eu si familia mea, astea sunt chestiuni secundare, ca mi-au furat echipa, ca m-au tinut 5-6 ani blocat, ca mi-au facut rau... Asta e pacatul lor. Eu sunt fericit ca mi-am refacut echipa, ca am luat-o de la zero, frumos, din Liga a 4-a. Ca puteam puteam sa cumpar si eu un loc in Liga 2, sa fac o asa-zisa fuziune, sa ii schimb denumirea sau alte nebunii. Eu am vrut sa dau o continuitate spiritului fotbalului craiovean, sunt continuatorul de drept moral si juridic al echipei FC Universitatea Craiova. In maxim 2 ani o sa am si recunoasterea oficiala a acestui fapt din partea FRF", a declarat Mititelu pentru Sport.ro.