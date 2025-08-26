Dumitru Dragomir îi jignește pe cei de la CFR Cluj! Care e motivul: „Un club cu conducere tâmpită”

Dumitru Dragomir a comentat situația tensionată dintre CFR Cluj și Louis Munteanu.

La începutul acestei veri, patronul Ioan Varga transmitea că așteaptă nu mai puțin de 18 milioane de euro în schimbul atacantului format la Academia Hagi.

A avut loc o ruptură între CFR Cluj și Louis Munteanu, după ce a picat transferul jucătorului român, imediat după umilința din play-off-ul Conference League 2-7 cu Hacken.

Dumitru Dragomir a vorbit despre situația de la formația ardeleană și e de părere că cele două părți ar trebui să ajungă la o înțelegere.

Fostul președinte al LPF consideră că nu este benefic pentru niciuna dintre părți ca Louis Munteanu să nu joace.

„Nu facem nimic, îl mângâiem pe frunte și îl aducem înapoi sau îl vindem. Astea cu răzbunarea… Nu, nu e normal, dar este practic, au mai făcut și alții, nu e numai el. Bineînțeles. Sigur că da. Nu e bine ce face, încă o dată spun, dar nu e singurul în lumea asta. Mbappe… Bineînțeles.

Clubul care se răzbună pe jucător e un club cu conducere tâmpită, proastă. Nu. Îl iei, îl mermelești, îl mângâi, ai nevoie de în campionat, ai nevoie să iei bani pe el. Și atunci ai tu o altă direcție, inteligentă, nu cum a procedat el.

Băi, cum faci valuri, cum te schimbă vreun jucător de valoare. Ce, poți să te iei cu Messi, cu Ronaldo? Păstrând măsura… Copilul tău care te supără, chiar dacă îi dau două la fund, a doua zi vii și îl pupi. Nu?

Dacă nu joacă, se va pierde ca fotbalist. Îi recomand, eu cu bătrânețea mea, să se întoarcă, să cadă la pace, să dea goluri în tot turul ăsta, că deocamdată… Nu se vede. Nu se vede nicăieri”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Sezonul trecut a fost unul remarcabil pentru Munteanu, cu 25 de goluri în 42 de apariții pentru CFR Cluj.

5 milioane de euro este cota atacantului de 23 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

