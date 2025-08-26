După 2-7 cu Hacken, în Suedia, meci în care a jucat aproximativ o oră, Louis Munteanu a lipsit de la antrenamentele lui CFR Cluj și nu a fost în lot la partida cu Oțelul Galați (1-4), de duminică.

Ioan Varga: "Eu l-am învoit pe Louis Munteanu trei zile, dar n-am avut cum să iau legătura cu echipa"



În presă s-a vehiculat informația potrivit căreia golgheterul nu ar mai vrea să rămână la CFR Cluj, mai ales în contextul numeroaselor discuții legate de transferul său în străinătate. Ioan Varga neagă vehement scenariu.



Omul de afaceri susține că l-a învoit pe Louis Munteanu, însă nu i-a anunțat și pe cei din club. Varga neagă că ar avea probleme financiare și anunță că atacantul de 23 de ani va reintra în programul echipei.



"Totul este OK. Louis a fost învoit de mine, dar n-am avut cum să anunț pentru că am fost pe avion 20 de ore. N-am avut cum să iau legătura cu echipa. Sincer, am și uitat din cauza oboselii și supărării, dar eu i-am dat liber trei zile băiatului. Aici a fost neînțelegerea.



Toată lumea a vehiculat și a făcut tot felul de povești că nu i-am dat banii, că nu i-am dat salarii. Cum să nu-i dau banii când noi suntem monitorizați de UEFA? Ce prostii sunt astea?



S-a mai zis că ne-a plătit nu știu cine avionul. Astea sunt niște gogomănii! Câtă răutate! Dacă eu sunt plecat, toată lumea încearcă să-mi dea în cap", a spus Ioan Varga, pentru Sport.ro.

Sezonul actual este unul modest pentru Louis. A intrat târziu în programul echipei după o vară încărcată și a înscris un singur gol în cele 9 meciuri în care a fost folosit de Dan Petrescu.

