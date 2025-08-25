Sibienii au câștigat cu golul marcat de Dragoș Albu în minutul 12 și au bifat prima victorie din acest sezon de Superliga României. Elevii lui Marius Măldărășanu au șapte puncte și sunt acum pe locul 11.



FCSB și CFR Cluj ajung pe locurile 13 și 14 în Superligă



După acest rezultat, FCSB și CFR Cluj ajung pe locurile 13, respectiv 14 la finalul etapei cu numărul 7. În următoarea rundă, cele două rivale se vor întâlni în mecuil direct în Gruia.



FCSB și CFR Cluj au câte cinci puncte (ardelenii au un meci în minus, cel amânat cu Csikszereda), și sunt la 14 distanță de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova, care a avut un start aproape perfect de sezon.



„Sunt îngrijorat pentru lupta la titlu, ar fi penibil să emitem pretenții la titlu când Craiova e la 14 puncte. Nu avem nicio șansă, nu putem emite pretenții în acest moment, dar pe parcurs se poate schimba situația.

Cu Dinamo am pierdut pe niște greșeli foarte mari, cu Rapid la fel, rămâne să vedem și cu Craiova”, a spus Florin Tănase, după meciul pierdut de FCSB cu FC Argeș, scor 0-2.

