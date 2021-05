FCSB - Universitatea Craiova, LIVE de la ora 21:30 | Surprize in echipa de start a FCSB-ului! Meci cu miza mare pentru Craiova 

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si pe pagina de Facebook Sport.ro.

In aceasta seara, FCSB joaca ultimul meci din acest sezon pe teren propriu, in compania celor de la Universitatea Craiova.

Inaintea acestei partide din penultima etapa a stagiunii, FCSB este pe locul 2, cu 45 de puncte, iar oltenii ocupa a patra pozitie a clasamentului, cu 37 de puncte, la egalitate cu Sepsi, care se afla pe locul 3.

Ros-albastrii nu au cum sa mai piarda locul 2, in timp ce echipa lui Ouzounidis nu este sigura de pozitia pe care va incheia acest sezon, astfel ca meciul are o miza mare pentru oaspeti.

In schimb, echipa lui Becali nu mai are nimic de castigat sau de pierdut in acest final de stagiune, fiind de asteptat ca in primul 11 sa se afle nume noi. Potrivit surselor www.sport.ro, Toni Petrea ii va trimite din primul minut pe teren pe Gabriel Ciuciulete, mijlocas in varsta de 18 ani, si pe Gabriel Fulga, atacant de doar 17 ani.

FCSB, care a ratat sansa de a cuceri titlul, este neinvinsa in returul playoff-ului, obtinand o victorie, cu FC Botosani (3-1), si doua remize, cu Academica Clinceni (2-2) si Sepsi Sf. Gheorghe (2-2).

De cealalta parte, Universitatea Craiova nu a reusit sa castige niciun meci in ultimele 4 etape, in returul playoff-ului fiind invinsa de Sepsi Sf. Gheorghe (0-2), FC Botosani (2-3) si CFR Cluj (1-3).

In meciul tur din playoff, oltenii s-au impus cu 2-0 in fata echipei lui Toni Petrea, gratie golurilor marcate de Cicaldau si Nistor.

Partida dintre FCSB si Universitatea Craiova este programata de la ora 21:30 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.