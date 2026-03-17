VIDEO EXCLUSIV Unde se crede? Bojana Popovic, reacție rușinoasă la adresa handbalistelor de la CSM București, în meciul pierdut cu Bistrița

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenoarea clubului de handbal feminin, CSM București, Bojana Popovic a întrecut o limită, într-un moment critic al partidei pierdute în favoarea Bistriței.

TAGS:
Din articol

Bojana Popovic și-a insultat jucătoarele, în meciul cu Bistrița

  • Bojana popovic handbal 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CSM București a pierdut contactul cu prima poziție a clasamentului Ligii Florilor, într-un meci transmis în direct și în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Învinse de Bistrița, scor 21-18, tocmai la București, „tigroaicele” au fost certate într-o manieră condamnabilă de către muntenegreanca Bojana Popovic.

Bojana Popovic, reacție neonorabilă, în derby-ul cu Bistrița

Într-un time-out cerut devreme în meci, la scorul de 6-1 pentru echipa-oaspete, Bojana Popovic nu a arătat pic de înțelegere față de ezitările ofensive ale jucătoarelor sale.

„Ce e asta, în atac? Sunteți proaste? Reveniți-vă și folosiți-vă creierul!”, a strigat Bojana Popovic, la jucătoarele sale, într-o manieră care nu a funcționat în vederea anulării avantajului procurat de bistrițene.

Publicitate

Bojana Popovic, la primul meci pierdut ca antrenoare a echipei CSM București

Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat și repriza secundă, câștigând la o diferență de trei goluri. CSM București câștigase în tur cu 29-28.

CSM București a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a ''tigroaicelor''.

„Ați pierdut titlul?", a fost întrebată Bojana Popovic, la finalul partidei. "Nu știu. Vom vedea, nu știu, poate!,” a replicat muntenegreanca.

Cristina Neagu, spectatoare la meciul CSM București - Bistrița 18-21

Întrebată dacă îi este dor de un asemenea joc intens de handbal profesionist, Cristina Neagu a replicat: „Sincer, cred că azi a fost prima oară când am simțit puțin... am simțit ceva,” a fost replica fostei handbaliste, Cristina Neagu, cea mai bună marcatoare din istoria handbalului românesc feminin.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!