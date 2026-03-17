CSM București a pierdut contactul cu prima poziție a clasamentului Ligii Florilor, într-un meci transmis în direct și în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
Învinse de Bistrița, scor 21-18, tocmai la București, „tigroaicele” au fost certate într-o manieră condamnabilă de către muntenegreanca Bojana Popovic.
Bojana Popovic, reacție neonorabilă, în derby-ul cu Bistrița
Într-un time-out cerut devreme în meci, la scorul de 6-1 pentru echipa-oaspete, Bojana Popovic nu a arătat pic de înțelegere față de ezitările ofensive ale jucătoarelor sale.
„Ce e asta, în atac? Sunteți proaste? Reveniți-vă și folosiți-vă creierul!”, a strigat Bojana Popovic, la jucătoarele sale, într-o manieră care nu a funcționat în vederea anulării avantajului procurat de bistrițene.
Bojana Popovic, la primul meci pierdut ca antrenoare a echipei CSM București
Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat și repriza secundă, câștigând la o diferență de trei goluri. CSM București câștigase în tur cu 29-28.
CSM București a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a ''tigroaicelor''.
„Ați pierdut titlul?", a fost întrebată Bojana Popovic, la finalul partidei. "Nu știu. Vom vedea, nu știu, poate!,” a replicat muntenegreanca.
Cristina Neagu, spectatoare la meciul CSM București - Bistrița 18-21
Întrebată dacă îi este dor de un asemenea joc intens de handbal profesionist, Cristina Neagu a replicat: „Sincer, cred că azi a fost prima oară când am simțit puțin... am simțit ceva,” a fost replica fostei handbaliste, Cristina Neagu, cea mai bună marcatoare din istoria handbalului românesc feminin.