CSM București a pierdut contactul cu prima poziție a clasamentului Ligii Florilor, într-un meci transmis în direct și în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Învinse de Bistrița, scor 21-18, tocmai la București, „tigroaicele” au fost certate într-o manieră condamnabilă de către muntenegreanca Bojana Popovic.

Bojana Popovic, reacție neonorabilă, în derby-ul cu Bistrița

Într-un time-out cerut devreme în meci, la scorul de 6-1 pentru echipa-oaspete, Bojana Popovic nu a arătat pic de înțelegere față de ezitările ofensive ale jucătoarelor sale.

„Ce e asta, în atac? Sunteți proaste? Reveniți-vă și folosiți-vă creierul!”, a strigat Bojana Popovic, la jucătoarele sale, într-o manieră care nu a funcționat în vederea anulării avantajului procurat de bistrițene.