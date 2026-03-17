Tehnicianul în vârstă de 58 de ani a fost operat de urgență în cursul săptămânii trecute, după ce starea sa de sănătate s-a agravat.

Potrivit Fanatik, intervenția chirurgicală a avut loc la nivelul gâtului și a fost una dificilă. Operația a decurs însă cu succes, iar fostul mare internațional român se află acum în perioada de recuperare.

Dan Petrescu, operat de urgență!

În ultimele luni au existat mai multe informații contradictorii legate de starea lui Petrescu. La un moment dat, impresarul Giovanni Becali anunța că tehnicianul este pregătit să revină în antrenorat, după pauza forțată cauzată de problemele de sănătate.

De altfel, chiar Petrescu declara în luna februarie că se apropie momentul revenirii pe banca tehnică și că ar putea accepta o nouă provocare chiar înaintea startului sezonului viitor.

Ultima echipă pregătită de „Bursuc” a fost CFR Cluj. Tehnicianul nu a mai antrenat din august 2025, atunci când și-a dat demisia după înfrângerea suferită de ardeleni în play-off-ul din UEFA Europa Conference League, scor 2-7 la general cu BK Hacken.