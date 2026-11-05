Rapid a făcut anunțul: „Doi jucători!”. Când se fac transferurile

După 14 etape parcurse din sezonul regular, giuleștenii ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte. Elevii lui Daniel Pancu sunt depășiți doar de Universitatea Craiova (32 de puncte) și Dinamo (33).

Decizia conducerii Rapidului, anunțată de Victor Angelescu

Antrenorul alb-vișiniilor nu se va baza pe întăriri numeroase în iarnă. Victor Angelescu, acționar minoritar al Rapidului, a confirmat că echipa sa va efectua maximum două transferuri în următoarea perioadă de mercato.

„Până în Crăciun cred că nu putem. Și Marius (n.r. - Marius Bilașco) și Daniel se uită, sper să îi aducem ce trebuie. Vom aduce unul sau doi jucători, au început deja să se uite”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Pentru Rapid urmează partida din etapa a 15-a din deplasare contra Farului de pe 7 noiembrie (17:30).