Rapid a făcut anunțul: „Doi jucători!”. Când se fac transferurile

Rapid a făcut anunțul: „Doi jucători!”. Când se fac transferurile Superliga
Alexandru Hațieganu
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Rapid se numără printre candidatele la titlu în sezonul 2026-2027 al Superligii României. 

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RapidDaniel PancuSuperligaVictor Angelescu
Din articol

După 14 etape parcurse din sezonul regular, giuleștenii ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte. Elevii lui Daniel Pancu sunt depășiți doar de Universitatea Craiova (32 de puncte) și Dinamo (33).

Decizia conducerii Rapidului, anunțată de Victor Angelescu  

Antrenorul alb-vișiniilor nu se va baza pe întăriri numeroase în iarnă. Victor Angelescu, acționar minoritar al Rapidului, a confirmat că echipa sa va efectua maximum două transferuri în următoarea perioadă de mercato. 

„Până în Crăciun cred că nu putem. Și Marius (n.r. - Marius Bilașco) și Daniel se uită, sper să îi aducem ce trebuie. Vom aduce unul sau doi jucători, au început deja să se uite”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Pentru Rapid urmează partida din etapa a 15-a din deplasare contra Farului de pe 7 noiembrie (17:30).  

Victor Angelescu

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Victor Angelescu / Foto: Captură Interviu PRO TV
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Situația de la Rapid a devenit tensionată după conflictul dintre Daniel Pancu și conducerea clubului, apărut în urma schimbării lui Andrei Șucu la pauza meciului cu Csikszereda. Antrenorul l-a înlocuit pe fiul patronului și a lăsat să se înțeleagă că au existat presiuni pentru ca acesta să joace.

Ulterior, Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, l-a criticat pe Pancu printr-o postare pe rețelele sociale, pe care a șters-o mai târziu. În acest context, au apărut și speculații despre o posibilă demitere a tehnicianului.

Robert Niță: „Nu s-a pus niciodată problema ca Daniel Pancu să plece”

Invitat la VOYO Sport Live, Robert Niță, membru în Consiliul de Administrație al Rapidului, a clarificat situația antrenorului. Oficialul giuleștenilor a transmis că nu există niciun conflict care să îi pună în pericol postul lui Pancu și că nimeni din club nu a luat în calcul renunțarea la serviciile sale.

„Nu s-a pus niciodată problema ca Daniel Pancu să plece. E liniște la Rapid. Pancu nu e sub nicio formă... nu i-a trecut cuiva anume prin cap să aibă o discuție cu Pancu și să se renunțe la serviciile lui Pancu sau să fie certat. Nu! Pancu e antrenorul echipei, media de puncte alături de echipă tuturor ne dă dreptul să sperăm la un sezon foarte bun.

Nu este absolut nicio problemă și nu s-a pus niciodată problema despre viitorul lui Pancu la Rapid. Nu este un caz Pancu la Rapid sub nicio formă. Nu a fost și nici nu este! Continuitatea a fost la Rapid tot timpul. Rapid are antrenor, antrenorul acesta e Daniel Pancu și Doamne ajută să își îndeplinească obiectivele”, a declarat Robert Niță.

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