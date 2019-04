Dorit de FCSB, Tandia de la Sepsi s-a indragostit de alta echipa din Romania si vrea sa ii bata pe ros-albastri: "Am fost impresionat de fanii lor"

Tandia poate ajunge la FCSB in vara, dar e dorit si de Craiova. Pana atunci, francezul i-a pus gand rau lui Balgradean! FCSB joaca fara Rusescu si Stoian. Au fost exclusi din lot cu Sepsi.

FCSB si Craiova se bat pentru Tandia, dar nicuna n-a pus pe masa milionul dorit de Sepsi.



"Cind eram in Franta auzisem numai de Steaua, nu stiam nimic de Craiova, dar cind am venit aici am vazut ca e un club mare cu suporteri tari, cu un stadion frumos. Am ramas impresionat de Craiova", a recunoscut malianul.

De la FCSB, lui Tandia ii plac Man, Coman si Gnohere. FCSB n-are voie sa faca pasi gresiti in lupta la titlu.

"Steaua doar asa are sanse la titlu, in momentul in care pune presiune foarte mare pe adversar", spune si Helmuth Duckadam.



Tandia e prieten cu Pogba.

"Sper ca el sa ajunga la Real Madrid", a mai spus fotbalistul lui Sepsi.

Tandia e de un an in Romania si s-a obisnuit cu mancarea de la noi.



"Supa e ce mananc, asa ca pentru mine bucataraia romaneasca e ca cea frantuzeasca", a mai spus el.