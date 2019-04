Mitica Dragomir arunca bomba: "In mod normal, Rapidul ar trebui sa joace la anul in Liga I!" Totul ar depinde de echipa care va promova din liga a doua, dar si de Gigi Becali!

Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, avanseaza un scenariu bizar si destul de complicat. El spune ca Rapidul ar putea juca in Liga I chiar din sezonul viitor.

Dumitru Dragomir spune ca am putea vedea Rapidul in Liga I inca din sezonul viitor. Potrivit fostului presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, giulestenii ar putea sari o liga in cursa loc catre revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Pentru asta este insa nevoie de concesii mari atat din partea lor, cat si a unei alte echipe. Ba chiar si a lui Gigi Becali.

Dragomir: Rapid, in locul Clinceniului



Dumitru Dragomir spune ca echipa favorita la promovarea din liga a doua in prima liga, Academica Clinceni, ar trebui sa-i dea locul Rapidului. Potrivit fostului presedinte al LPF, decizia ar depinde insa si de Gigi Becali, cel care ar fi patron de facto si al echipei ilfovene.

"In mod normal, Becali ar trebui sa-i dea locul Rapidului in Liga I", a spus Dumitru Dragomir la revenirea in tara din Grecia, unde a fost sa vada meciul lui PAOK Salonic.

Singura varianta legala ar fi o fuziune

Cedarea locului de catre o echipa care promoveaza nu este posibila, astfel ca declaratia lui Dragomir pare destul de bizara.

Cel mai probabil, acesta a vrut sa faca o referire la o fuziune intre Academica Clinceni si Rapid. Cu alte cuvinte, Clinceniul sa accepte sa se transforme in Rapid si sa isi piarda inclusiv numele.

Scenariul unei fuziuni intre Rapid si o alta echipa a mai fost vehiculat in urma cu cativa ani, dupa falimentul echipei. Atunci, primarul Chiajnei, Mircea Minea, a lasat de inteles ca ar accepta ca echipa Concordia sa devina Rapid. Fanii giulesteni s-au opus insa vehement la acea vreme.