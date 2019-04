O noua saptamana cu Messi pe primul loc in TOPUL pentru Gheata de Aur! Starul Barcei, favorit la castigarea celui de-al 6-lea trofeu! Cum arata clasamentul actualizat

O noua saptamana cu Lionel Messi in fruntea clasamentului pentru Gheata de aur.

Argentinianul Lionel Messi incepe inca o saptamana din pozitia de lider pe lista pentru Gheata de Aur. Cu o pozitie mai jos se afla Kylian Mbappe, atacantul de la PSG. Intre cei doi este o diferenta de 6 goluri.

Messi a marcat pana in momentul de fata de 33 de ori in actualul sezon din La Liga. Prima Gheata de aur a superstarului argentinian a venit in 2010. In anul urmator trofeul a fost obtinut de Cristiano Ronaldo, cel care l-a castigat o data cu Manchester United si de trei ori cu Real Madrid.

Portughezul a castigat pentru prima data Gheata de aur in 2008 si a s-a mai incoronat rege al clasamentului celor mai buni marcatori in 2011, 2014 si 2015. Messi are cu un trofeu in plus fata de Ronaldo, care se afla pe a 9-a pozitie in clasamentul actual. Sudamericanul a castigat Gheata de aur in 2010, 2012, 2013, 2017 si 2018.

Nu doar legendele din La Liga au obtinut de-a lungul ultimilor ani trofeul pentru cel mai bun marcator din fotbalul european. Si alti jucatori s-au remarcat in aceasta competitie. Fotbalistii din Uruguay Diego Forlan si Luis Suarez au fost castigatori in anii 2005, 2009, respectiv 2014 si 2016.

TOP 10 pentru Gheata de Aur actualizat

1. Lionel Messi - FC Barcelona - 33 goluri

2. Kylian Mbappe - PSG - 27 goluri

3. Robert Lewandowski - Bayern Munich - 21 goluri

4. Fabio Quagliarella - Sampdoria - 21 goluri

5. Krzysztof Piatek - Genoa - 21 goluri

6. Luis Suarez - FC Barcelona - 20 goluri

7. Duvan Zapata - Atalanta - 20 goluri

8. Mbaye Diagne - Kasimpasa - 26 goluri

9. Cristiano Ronaldo - Juventus FC - 19 goluri

10. Sergio Aguero - Manchester City - 19 goluri