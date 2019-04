Primul Hazard care se transfera! Thorgan, fratele mai mic al lui Eden Hazard, mutare de 40.000.000 euro la o forta a Europei!

Thorgan Hazard poate fi primul dintre fratii Hazard care sa se transfere in 2019.

Real Madrid il vrea pe Eden Hazard de la Chelsea si a demarat deja discutiile pentru aducerea internationalului belgian. In weekend, MARCA a anuntat ca negocierile sunt avansate si ca acesta urmeaza sa ajunga foarte curand pe Bernabeu.

Inainte ca Eden Hazard sa ajunga sa imbrace tricoul lui Real, Thorgan, fratele sau mai mic, se poate transfera si el!

Revista germana Kicker anunta ca Thorgan Hazard ar putea fi protagonistul unei mutari de 40.000.000 la Borussia Dortmund, echipa de pe Signal Iduna Park considerandu-l pe acesta inlocuitorul ideal pentru Christian Pulisic.



Thorgan are 26 de ani si este un fotbalist polivalent si la fel de tehnic si de rapid precum fratele sau. El a marcat 9 goluri in acest sezon in Bundesliga, in 27 de aparitii.

Thorgan Hazard s-a lansat la Lens, apoi a trecut pe la Zulte Waregem inainte sa ajunga in 2014 la Monchengladbach, formatie la care e titular de cinci sezoane.

Dortmund, concurenta din partea lui Liverpool



Pe de alta parte, presa engleza spune ca si Liverpool s-ar fi aratat interesata de un posibil transfer al lui Hazard.

De asemenea, scriu jurnalistii din Anglia si Germania, Gladbach ar prefera sa-l vanda pe "micul" Hazard in Premier League pentru a nu intari o rivala din Bundesliga.

Thorgan Hazard a fost sub contract cu Chelsea intre 2012 si 2014, dar nu a jucat niciun meci pentru englezi. Aceea a fost perioada in care el a imbracat tricoul echipei belgiene Zulte Waregem.