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Stadionul, care avea peste 43.000 de locuri înaintea începerii actualelor lucrări, urmează să fie extins pentru a putea primi peste 50.000 de spectatori.

Istoria Villa Park. Stadionul a fost construit pe locul unui parc de distracții Villa Park se află în cartierul Aston din Birmingham, al doilea oraș ca mărime din Anglia, după Londra, și este stadionul clubului Aston Villa din 17 aprilie 1897. La acea dată, echipa a disputat primul meci pe noua arenă, o partidă amicală câștigată cu 3-0 în fața formației Blackburn Rovers, în prezența a aproximativ 14.000 de spectatori. Inaugurarea a avut loc la numai o săptămână după ce Aston Villa câștigase atât campionatul Angliei, cât și Cupa Angliei. Înainte să se mute pe Villa Park, clubul jucase pe terenul de la Perry Barr, unde condițiile pentru spectatori și jucători deveniseră tot mai greu de adaptat la popularitatea în creștere a fotbalului. Locul ales pentru construirea noului stadion avea deja o istorie. Aston Lower Grounds, așa cum era cunoscut complexul, făcuse parte din proprietatea conacului Aston Hall și fusese transformat într-un parc de distracții în perioada victoriană. Aici existau grădini, spații de agrement și facilități sportive. În 1887, complexul găzduise inclusiv spectacolul Wild West Show al lui Buffalo Bill. Înainte ca Aston Villa să se instaleze aici, terenul era folosit pentru competiții de atletism și ciclism. O pistă pentru biciclete înconjura suprafața de joc, iar cea mai mare parte a spectatorilor urmăreau evenimentele în picioare. La inaugurare, stadionul putea primi aproximativ 40.000 de oameni. Numele Villa Park a început să fie folosit tot mai des la începutul secolului XX, înlocuind treptat vechea denumire Aston Lower Grounds, potrivit istoriei stadionului publicată de Aston Villa pe site-ul oficial al clubului.

Aston Villa, unul dintre cluburile fondatoare ale campionatului Angliei Aston Villa a fost înființat în 1874 și se numără printre cluburile care au contribuit la organizarea fotbalului profesionist din Anglia. William McGregor, unul dintre conducătorii clubului, a avut un rol important în crearea Football League, în 1888. Aston Villa s-a numărat printre cele 12 echipe care au participat la primul sezon al competiției. Clubul a câștigat primul titlu de campioană a Angliei în 1894, iar până la sfârșitul secolului al XIX-lea adunase deja cinci titluri naționale, potrivit cronologiei istorice publicate de Aston Villa. Aston Villa are în palmares șapte titluri de campioană și șapte Cupe ale Angliei. Cea mai importantă performanță europeană a venit în 1982, când echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după ce a învins Bayern München cu 1-0 în finala disputată la Rotterdam. Un an mai târziu, clubul a cucerit și Supercupa Europei. Aston Villa a trecut și prin perioade dificile. În 2016 a retrogradat din Premier League, iar revenirea în prima divizie a avut loc în 2019. În sezonul 2024-2025, echipa a ajuns până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. În tot acest timp, Villa Park a rămas stadionul clubului, deși structura și capacitatea sa s-au schimbat considerabil față de construcția originală.

Cum a fost modernizat Villa Park de-a lungul celor aproape 130 de ani Primele planuri de extindere a stadionului au apărut înaintea Primului Război Mondial. Frederick Rinder, unul dintre conducătorii lui Aston Villa, își propusese construirea unei arene care să poată primi peste 100.000 de spectatori. Proiectul nu a fost realizat în forma inițială, după izbucnirea războiului în 1914. O parte dintre lucrările planificate au continuat însă în anii următori. În 1922 a început construirea unei noi tribune pe latura Trinity Road, după proiectul arhitectului scoțian Archibald Leitch, cunoscut pentru contribuțiile sale la proiectarea mai multor stadioane britanice. Tribuna, inaugurată oficial în ianuarie 1924, avea vitralii, mozaicuri italiene, scări monumentale și spații de primire. Era considerată una dintre cele mai impresionante construcții de acest tip din fotbalul englez. În anii 1930, stadionul a fost extins din nou, iar tribunele au fost adaptate pentru a primi un număr mai mare de spectatori. Alte modificări au apărut după al Doilea Război Mondial. În 1958, Villa Park a primit instalație de nocturnă, folosită pentru prima dată la un amical cu formația scoțiană Heart of Midlothian. În 1962 a fost acoperită tribuna Holte End, iar lucrările din anii următori au pregătit stadionul pentru Campionatul Mondial din 1966. Una dintre cele mai mari transformări a avut loc în anii 1990, după tragedia de la Hillsborough din 1989. Recomandările raportului Taylor au impus cluburilor din primele divizii engleze transformarea stadioanelor în arene cu locuri pe scaune pentru toți spectatorii. La Villa Park, tribuna Holte End a fost demolată la sfârșitul sezonului 1993-1994 și înlocuită cu o construcție pe două niveluri, cu aproximativ 13.500 de locuri. În aceeași perioadă a fost reconstruită și tribuna Witton Lane, redenumită ulterior Doug Ellis Stand, după numele fostului președinte al clubului. Ultima reconstrucție majoră a unei tribune, înaintea proiectului actual, a vizat Trinity Road Stand. Vechea construcție a fost demolată în 2000, iar în locul ei a apărut o tribună modernă, cu trei niveluri și aproape 13.000 de locuri. Noua Trinity Road Stand a fost inaugurată oficial în noiembrie 2001 de prințul Charles, actualul rege Charles al III-lea.

Villa Park de-a lungul anilor

Cum arată stadionul Villa Park și câte locuri are Villa Park are patru tribune: Holte End, Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand și North Stand. Fiecare a fost construită sau reconstruită în perioade diferite, motiv pentru care stadionul păstrează aspectul tradițional al arenelor engleze. Holte End se află în spatele porții din sud și este tribuna asociată cu cei mai vocali suporteri ai lui Aston Villa. Are două niveluri și aproximativ 13.500 de locuri. Înainte de reconstrucția din anii 1990, era una dintre cele mai mari tribune pentru spectatori în picioare din Europa.

Pe latura vestică se află Trinity Road Stand, principala tribună a stadionului. Construcția are trei niveluri și găzduiește vestiarele, tunelul de acces al jucătorilor, spațiile pentru presă, birourile clubului și zonele rezervate oficialilor. În partea opusă este Doug Ellis Stand, o tribună pe două niveluri, cu spații pentru spectatori și facilități de ospitalitate. North Stand se află în spatele porții din nord. Construită în anii 1970, este cea mai veche dintre tribunele actuale și se află în centrul proiectului de extindere. Înaintea începerii actualelor lucrări, Villa Park avea o capacitate de 43.205 locuri. Pentru sezonul 2026-2027, capacitatea disponibilă a fost redusă temporar la 36.887 de locuri, după închiderea North Stand, conform datelor publicate de Premier League în septembrie 2026.

Villa Park va fi extins la peste 50.000 de locuri În aprilie 2025, Aston Villa a anunțat un nou proiect de modernizare a stadionului, care prevede extinderea tribunei North Stand și creșterea capacității totale la peste 50.000 de spectatori. Planul actual este diferit de variantele prezentate anterior. În loc să demoleze complet North Stand, clubul a decis să păstreze și să adapteze structura existentă. După finalizarea lucrărilor, tribuna ar urma să aibă peste 12.000 de locuri. Proiectul include și modernizarea facilităților pentru spectatori, a spațiilor comerciale și a zonelor destinate ospitalității. Conform proiectului prezentat oficial de Aston Villa, lucrările sunt programate să fie finalizate în 2027, înaintea Campionatului European din 2028, pentru care Villa Park a fost selectat printre stadioanele gazdă. În aprilie 2026, clubul a decis accelerarea lucrărilor, ceea ce a dus la închiderea completă a tribunei North Stand pentru sezonul 2026-2027, potrivit BBC Sport.

Villa Park

Recordul de spectatori de pe Villa Park datează din 1946 Cea mai mare asistență înregistrată vreodată pe Villa Park a fost de 76.588 de spectatori. Recordul datează din 2 martie 1946, când Aston Villa a întâlnit Derby County în sferturile de finală ale Cupei Angliei. Oaspeții au câștigat partida cu 4-3. La acea vreme, stadionul dispunea de tribune și terase pe care spectatorii urmăreau meciurile în picioare, astfel că putea primi un număr mult mai mare de oameni decât în prezent. Introducerea locurilor individuale și schimbarea standardelor de siguranță au redus capacitatea arenei, iar recordul din 1946 nu mai poate fi atins în configurația actuală a stadionului.

Villa Park a găzduit meciuri la Campionatul Mondial din 1966 și EURO 1996 Villa Park a fost folosit în repetate rânduri pentru meciuri internaționale și partide importante din competițiile engleze. În 1966, când Anglia a organizat și câștigat Campionatul Mondial, stadionul din Birmingham a găzduit trei meciuri din faza grupelor. Printre echipele care au evoluat aici s-au numărat Argentina, Spania și Germania de Vest. Treizeci de ani mai târziu, Villa Park a găzduit patru partide la Campionatul European din 1996. Trei au fost meciuri din faza grupelor, iar al patrulea a fost sfertul de finală dintre Cehia și Portugalia, câștigat de cehi cu 1-0. În 1999, stadionul a fost ales pentru ultima finală din istoria Cupei Cupelor. Lazio a câștigat trofeul după o victorie cu 2-1 împotriva formației Real Mallorca, înainte ca această competiție europeană să fie desființată. Villa Park deține și un record în Cupa Angliei. A găzduit 55 de semifinale FA Cup, inclusiv rejucări, mai multe decât orice alt stadion. Stadionul a găzduit de-a lungul timpului și meciuri ale echipei naționale a Angliei. Primul a avut loc în 1899, împotriva Scoției, iar cel mai recent, în 2025, împotriva Senegalului.

Ce meciuri va găzdui Villa Park la EURO 2028 Villa Park se numără printre stadioanele alese pentru Campionatul European din 2028, organizat de Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda. Potrivit programului oficial publicat de UEFA, stadionul din Birmingham va găzdui patru partide: trei din faza grupelor și una din optimile de finală. Meciurile sunt programate pentru 11, 15, 20 și 27 iunie 2028. Pentru competiție, UEFA indică o capacitate de referință de 48.000 de spectatori. Aston Villa urmărește însă extinderea stadionului la peste 50.000 de locuri după finalizarea proiectului de modernizare. EURO 2028 va fi al treilea mare turneu internațional de fotbal la care Villa Park găzduiește meciuri, după Campionatul Mondial din 1966 și Campionatul European din 1996.

Concerte, rugby și alte evenimente organizate pe Villa Park Villa Park nu a fost folosit exclusiv pentru fotbal. De-a lungul anilor, aici s-au desfășurat competiții de ciclism, atletism, gale de box și evenimente de fotbal american. În 2015, stadionul a găzduit două meciuri din faza grupelor Cupei Mondiale de Rugby. Arena a fost și locul unor concerte susținute de artiști internaționali. Bruce Springsteen, Bon Jovi, Barry White, Duran Duran, Take That și P!NK se numără printre cei care au urcat pe scena amenajată pe stadionul din Birmingham. Clubul menționează concertele și extinderea activităților comerciale în prezentarea dezvoltării sale din ultimii ani. Complexul include și spații pentru conferințe, evenimente private și întâlniri corporate, pe care clubul le utilizează în afara zilelor de meci.

Ultimul concert al lui Ozzy Osbourne Pe 5 iulie 2025, Villa Park a găzduit ultimul concert al lui Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath. Evenimentul, intitulat „Back to the Beginning”, a marcat revenirea pe scenă a formulei originale Black Sabbath, pentru prima dată după 20 de ani, și ultima apariție live a artistului. Alegerea stadionului nu a fost întâmplătoare. Ozzy Osbourne a copilărit în cartierul Aston din Birmingham, în apropierea arenei, și a fost un suporter al clubului Aston Villa încă din tinerețe. Și ceilalți trei membri ai Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler și Bill Ward, aveau legături cu orașul și cu echipa. Într-un interviu acordat înaintea concertului pentru ITV News, Ozzy și-a amintit că, în copilărie, mergea în zilele de meci în apropierea stadionului și le cerea suporterilor câte un șiling pentru a le supraveghea mașinile parcate. Ozzy Osbourne a murit pe 22 iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, la numai 17 zile după concertul de pe Villa Park. Moartea sa a provocat numeroase reacții în Birmingham. Fanii au depus flori, mesaje și obiecte comemorative în mai multe locuri asociate cu Black Sabbath. Pe banca dedicată trupei, amplasată în centrul orașului, au fost așezate inclusiv fulare și alte obiecte cu însemnele Aston Villa. Clubul a organizat un omagiu special pe 16 august 2025, înaintea primului meci de acasă din noul sezon de Premier League, împotriva lui Newcastle United. Pe ecranele stadionului a fost proiectat un videoclip comemorativ, iar echipele au intrat pe teren pe acordurile piesei „Crazy Train”, într-o înregistrare de la ultimul concert al artistului. Aston Villa a comandat și realizarea unei picturi murale dedicate lui Ozzy Osbourne pe peretele exterior al Holte Pub, din apropierea stadionului.

Meciurile lui Aston Villa din Premier League, pe VOYO Aston Villa continuă să își dispute meciurile de pe teren propriu pe Villa Park, stadionul pe care joacă din 1897. Toate meciurile lui Aston Villa din Premier League, sezonul 2026-2027, pot fi urmărite în direct, exclusiv în România, pe VOYO. Platforma transmite toate cele 380 de partide din campionatul Angliei, inclusiv meciurile disputate de Aston Villa pe Villa Park și în deplasare.

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