Hagi, depășit de doar trei staruri în lupta pentru Balonul de Aur! Cele mai bune clasări ale românilor

Hagi, depășit de doar trei staruri în lupta pentru Balonul de Aur! Cele mai bune clasări ale românilor Fotbal extern
SPORT.RO
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De-a lungul timpului, 12 fotbaliști români au primit voturi și au bifat 19 prezențe în ierarhia pentru Balonul de Aur.

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Balonul de AurGica HagiAdrian Mutu
Din articol

Gheorghe Hagi deține cea mai bună performanță a unui jucător român în ancheta pentru desemnarea celui mai bun fotbalist al anului. În 1994, acesta s-a clasat pe locul 4, acumulând 68 de puncte, la egalitate cu suedezul Tomas Brolin, legitimat atunci la Parma. Trofeul din acel an i-a revenit bulgarului Hristo Stoichkov (FC Barcelona, 210 puncte), podiumul fiind completat de italienii Roberto Baggio (Juventus, 136 de puncte) și Paolo Maldini (Milan, 109 puncte).

Performanța lui Hagi a venit într-un an în care a evoluat pentru Brescia și FC Barcelona, iar cu echipa națională a României a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Statele Unite ale Americii. La acel turneu final, el a marcat în victoria cu 3-1 împotriva Columbiei. De altfel, Gheorghe Hagi are cele mai multe nominalizări dintre jucătorii români, fiind prezent pe listă de șase ori: 1985, 1987, 1988, 1989, 1991 și 1994. A doua sa clasare ca valoare a fost locul 8, obținut în 1989.

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Ce alți jucători români au intrat în TOP 10

Pe lângă Gheorghe Hagi, doar alți doi fotbaliști din România au reușit să încheie clasamentul în primii opt. În 1986, Helmut Duckadam s-a situat pe poziția a opta, cu 10 puncte, după ce a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București, apărând patru lovituri de departajare în finala de la Sevilla contra celor de la FC Barcelona.

Cinci ani mai târziu, în 1991, fundașul Miodrag Belodedici a ocupat tot locul 8, adunând 15 puncte, în anul în care a câștigat atât Cupa Campionilor Europeni, cât și Cupa Intercontinentală alături de Steaua Roșie Belgrad.

O prezență constantă în top a avut și atacantul lui Dinamo, Dudu Georgescu, care s-a regăsit în ierarhie trei ani consecutiv: locul 10 în 1975, locul 15 în 1976 și locul 9 în 1977. În acea perioadă, Georgescu a fost de patru ori golgheterul campionatului intern și a cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei, în stagiunile 1974-1975 și 1976-1977.

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De la primul vot primit în 1961 până la ultima nominalizare din 2003

Primul reprezentant al fotbalului românesc care a punctat în această anchetă a fost Dumitru „Tache” Macri. În 1961, jucătorul care a evoluat toată cariera la Rapid și a purtat banderola de căpitan a giuleștenilor timp de 14 ani a primit un punct și s-a clasat pe locul 35. În acea ediție, în ierarhie s-au mai aflat nume precum Lev Iașin, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás și Bobby Charlton.

Cea mai recentă apariție a unui român în clasamentul Balonului de Aur datează din 2003. Atunci, Adrian Mutu, care evolua ca atacant la Chelsea, a primit un punct și a încheiat pe poziția a 22-a, la egalitate cu Ronaldinho, Filippo Inzaghi, Jan Koller și Francesco Toldo, într-un an în care câștigător a fost desemnat cehul Pavel Nedvěd.

Înființat în 1956 de publicația France Football, când primul câștigător a fost englezul Stanley Matthews, trofeul răsplătește anual cel mai bun jucător în funcție de evoluțiile individuale, realizările obținute și aportul la jocul echipei. Începând cu anul 2024, gala este organizată în parteneriat de France Football și UEFA. Câștigătorii ediției din 2026 urmează să fie anunțați pe 26 octombrie, în cadrul ceremoniei programate la Londra, în Marea Britanie.

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